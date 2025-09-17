Mellműtétjéről mesélt Molnár Anikó: "Úgy éreztem magam, mint akit gyomorszájon ütöttek"

Molnár Anikó mindig is őszintén beszélt a szépségről, a plasztikáról, és arról, hogy mit tett azért, hogy jobban érezze magát a bőrében. Most egy eddig kevésbé ismert történetet osztott meg első mellműtétjéről, amely 23 éves korában történt.
Molnár Anikó több mint két évtizede robbant be a köztudatba: először villalakóként, majd Nagy Ő-ként mutatkozott a képernyőn, országos hírnevet szerezve. Az elmúlt években pedig új platformon, a felnőtt tartalmakat is felvonultató, fizetős OnlyFans-en mutatja meg bájait, amiket néhány hete plasztikáztatott. Anikó most a Borsnak nyilatkozva idézte fel a legelső mellplasztikáját!
„Augusztusban estem át mell- és hasplasztikán. Az első napok fájdalmasak voltak, de utána gyorsan ment a felépülés. Emlékszem még az első műtétemre, az k*rvára fájt” – idézte fel nevetve.
Az akkori technika szerint még izmot is vágtak, én pedig két hétig úgy éreztem magam, mint akit gyomorszájon ütöttek. Ekkor 23 éves voltam
– emlékezett vissza.
„Volt cicim, de szerettem volna visszanyerni a formájukat. Ugyanis akkoriban sokat sportoltam, és »kifogytam« belőlük. Volt, hogy napi kétszer is lejártam az edzőterembe. Szóval összegyűjtöttem a pénzt, de nem kell sokáig spórolni: modellkedtem is akkor, és épp egy hajfestékreklámban szerepeltem, aminek a fizetsége nagyjából le is fedte az árát. A maradékot az akkori párom pótolta ki, de fontos leszögeznem, hogy nem miatta csináltattam meg! Ehhez azóta is tartom magam: pasi miatt sosem feküdnék kés alá. mindenkinek ezt üzenem: csak olyat vállalj be, ami neked is rendben van, csak egy pasi miatt ne vállalj be akkora változtatást” – hangsúlyozta a csinos híresség.
Az elmúlt két évtizedben többször is alakított magán a vágyott forma eléréséért, de mint mondja, az önbizalma így sem száz százalékos.
„Mindig is kevés önbizalmam volt. De a jelenlegi élethelyzetemmel elégedett vagyok, büszkeséggel és hálával tölt el, hogy mindezt egyedül értem el” – nyugtázta a szexi szőkeség.
