Mellműtétjéről mesélt Molnár Anikó: "Úgy éreztem magam, mint akit gyomorszájon ütöttek"

Molnár Anikó
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 17. 20:00
plasztikanosztalgia
Első mellműtétjéről mesélt a dögös szőkeség, amelyet mindössze 23 évesen vállalt be. Molnár Anikó leszögezte: férfi miatt nem szabatná át magát.
Prac Lee
Molnár Anikó mindig is őszintén beszélt a szépségről, a plasztikáról, és arról, hogy mit tett azért, hogy jobban érezze magát a bőrében. Most egy eddig kevésbé ismert történetet osztott meg első mellműtétjéről, amely 23 éves korában történt.

molnár anikó plasztika
Nemrég Molnár Anikó A Nagy Duettben mutatta meg énekhangját, nem ez volt az első tévéműsor, amiben szerepelt... (Fotó: Polyák Attila)

Molnár Anikó plasztikai műtéteiről mesélt

Molnár Anikó több mint két évtizede robbant be a köztudatba: először villalakóként, majd Nagy Ő-ként mutatkozott a képernyőn, országos hírnevet szerezve. Az elmúlt években pedig új platformon, a felnőtt tartalmakat is felvonultató, fizetős OnlyFans-en mutatja meg bájait, amiket néhány hete plasztikáztatott. Anikó most a Borsnak nyilatkozva idézte fel a legelső mellplasztikáját!

Augusztusban estem át mell- és hasplasztikán. Az első napok fájdalmasak voltak, de utána gyorsan ment a felépülés. Emlékszem még az első műtétemre, az k*rvára fájt” – idézte fel nevetve.

Az akkori technika szerint még izmot is vágtak, én pedig két hétig úgy éreztem magam, mint akit gyomorszájon ütöttek. Ekkor 23 éves voltam

 – emlékezett vissza.

molnár anikó nagy ő
2003-ba, villalakóként ismerte meg az ország, a következő évben pedig Molnár Anikó Nagy Ő-ként szerepelt (Fotó: Archív)

„Pasi miatt sosem feküdnék kés alá"

Volt cicim, de szerettem volna visszanyerni a formájukat. Ugyanis akkoriban sokat sportoltam, és »kifogytam« belőlük. Volt, hogy napi kétszer is lejártam az edzőterembe. Szóval összegyűjtöttem a pénzt, de nem kell sokáig spórolni: modellkedtem is akkor, és épp egy hajfestékreklámban szerepeltem, aminek a fizetsége nagyjából le is fedte az árát. A maradékot az akkori párom pótolta ki, de fontos leszögeznem, hogy nem miatta csináltattam meg! Ehhez azóta is tartom magam: pasi miatt sosem feküdnék kés alá. mindenkinek ezt üzenem: csak olyat vállalj be, ami neked is rendben van, csak egy pasi miatt ne vállalj be akkora változtatást” – hangsúlyozta a csinos híresség.

Molnár Anikó már plasztikáztatott keblekkel tűnt fel a tévében (Fotó: Archív)

Az elmúlt két évtizedben többször is alakított magán a vágyott forma eléréséért, de mint mondja, az önbizalma így sem száz százalékos.

Mindig is kevés önbizalmam volt. De a jelenlegi élethelyzetemmel elégedett vagyok, büszkeséggel és hálával tölt el, hogy mindezt egyedül értem el – nyugtázta a szexi szőkeség.

