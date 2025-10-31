Az egészséges testvérnek sem könnyű: Míra őszintén vallott, ilyen az élet oxigénhiányos bátyja mellett

Milán 18 éves mozgássérült fiatal. Mosolygós, határozott és érett gondolkodású fiú, akinek különleges véleménye van az életről. Kevesen tudják azonban, milyen hosszú és küzdelmes út vezetett idáig. Édesanyjával, Tímeával együtt nap mint nap harcot vív az oxigénhiány következményeivel, közben próbálnak teljes életet élni Mírával, az egészséges gyermekével is.

Míra, Tímea és Milán együtt küzdenek az oxigénhiány tüneteinek kezelésével. Míra azonban sok esetben testvére betegsége miatt háttérbe szorul Fotó: Kovács Dávid / Bors

"Minden nap egy kicsit többek vagyunk, mint tegnap" – így küzd a kis család az oxigénhiány ellen

Korcsinszky Tímea, Milán édesanyja természetesen igyekszik mindkét gyermekének mindent megadni: szeretetet, figyelmet, Milánnak a szükséges terápiákat, Mírának pedig a szokványos, egészséges gyermekkort. Ez azonban nem mindig egyszerű feladat, hiszen Tímea egyedül neveli két gyermekét. Milán az egészséges gyermekek közé jár iskolába, mivel szerencsére értelmileg nem sérült; a mozgáskorlátozottság és a kényszermozgások elsősorban a mozgására vannak hatással.

Azonban vannak időszakok, amikor a beteg testvérre való koncentrálás miatt a figyelem nagy része elterelődik a másik gyermekről. Míra, az egészséges testvér úgy fogalmazott, hogy élete egyik nagy feladata megérteni és elfogadni ezt a helyzetet. Bár még csak 17 éves, a lány elképesztő szeretettel és odaadással áll súlyosan sérült bátyja, a 18 éves Milán mellett.

Nehezen éltem meg a betegségemet, mert a szüleim sokat veszekedtek, és az USA-ban is volt egy fontos műtétem, amire édesanyám rengeteget készült. Akkoriban mindenki el volt a maga világában. Ma már más a helyzet, sokkal jobban összefogunk. Azért minden oké. Sírni lehet, de a tintát ne áztassuk el, mert mindig van, akinek rosszabb

– meséli Milán a Borsnak hatalmas humorral és mosollyal az arcán.

A beteg gyermek körüli állandó odafigyelés, az orvosi vizsgálatok, fejlesztések és terápiák rengeteg időt és energiát visznek el. Sokszor az egészséges testvérnek is nehéz ezzel együtt élni. Milán húga, a 17 éves Míra őszintén beszélt arról, hogyan élte meg mindezt.

Őszintén szólva nehéz volt a gyerekkorom. Nem kaptam elég figyelmet, sokszor háttérbe szorultam, mert mindig az volt a kérdés: vajon Milán jobban lesz-e, mikor gyógyul meg. Aztán ahogy idősödtem, körbenéztem, és láttam, neki az élet valóban sokkal nehezebb. Sajnálom, hogy ilyen nagy nehézséggel kell szembenéznie

– meséli Míra.