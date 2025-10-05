„Azt hajtogattam, hogy komolyan fogom venni a puffadásomat – egészen addig, amíg a beleim 360 fokban meg nem csavarodtak, és majdnem megöltek”

Addig halogatta az orvoshoz való elmenetelt egy 48 éves New York-i üzletasszony és anya, mígnem életveszélybe került. Melissa Gonzalez, aki egy mérnöki és tervező cég részvényese és vezetője állandóan utazott a munka miatt. Megbeszélésekre járt és közben a családi létet is próbálta egyensúlyozni. Időközben azonban folyamatosan egyre jobban puffadt, volt, hogy egy hétig nem volt vécén sem. Tudta, hogy valami nincs rendben, mégis úgy volt vele, hogy jobban odafigyel majd egy kicsit arra mit eszik. Úgy volt vele ráér. Csakhogy kiderült, belei teljes mértékben, 360 fokban megcsavarodtak.

Melissa végül addig halogatta a dolgot, mígnem egy nap olyan erős, görcsös fájdalmakra ébredt, amit utoljára szülésekor érzett. Először ételmérgezésre vagy gázképződésre gyanakodott, de perceken belül a fájdalom annyira erős lett, hogy alig kapott levegőt. Kórházba vitték, sürgősségire került, ott pedig kiderült: a bele teljesen megcsavarodott, a vérellátás megszűnt, a széklet pangott, és fennállt a veszély, hogy a bél átszakad, ami szeptikus sokkhoz és halálhoz vezethet.

Az orvos azt mondta, megpróbálhatjuk csak enyhíteni a fájdalmat és hazaengedni, de ha átszakad, meghalhat, vagy sztómazsákot kap, vagy rosszabb. Legjobban attól féltem, hogy esetleg rákot találnak, mert a nagymamám gyomorrákban halt meg

- emlékezett vissza Melissa, akit azonnal átesett a kórmegállapítást követően egy hatórás műtéten, mely során az orvosok kicsavarták a beleit, eltávolították a jobb vastagbél egy részét, majd újra összeillesztették. Kislánya Melissa állapotát hallva teljesen kétségbeesett. Egy héttel anyja diagnózisa előtt ugyanis elpusztult szeretett kutyája, ami miatt attól félt, házikedvence után édesanyja is elhagyja majd őt. Végül azonban szerencsére nem így lett és az üzletasszony három hónap alatt ugyan, de felépült.

Életfelfogása azóta pedig teljesen megváltozott, már nem hagyja ki az orvosi látogatásokat

Most az orvosi vizsgálatokat írom be először a naptáramba, nem a meetingeket. Vérvétel, kolonoszkópia, ellenőrzések, ezek nem kevésbé fontosak, mint a következő prezentációm. Régen hittem az egyensúlyban, ma már tudom, ez illúzió. Mindig kompromisszumot kell kötni

- árulta el Melissa, aki könyvet is írt a történetéről, és szeretné, ha más nők tanulnának az esetéből:

Meg kell érteni, hogy magunkat előtérbe helyezni nem gyengeség, hanem erő. Ha mi nem vagyunk egészségesek, semmit sem tudunk teljes szívből csinálni. Amikor megosztottam a sztorimat, rengeteg nő írt nekem titokban: sztrókja volt, rákja, mellékvese-elégtelensége, de eltitkolták, nehogy gyengének tűnjenek. Ez így nem mehet tovább. Meghalhattam volna. A lányom elveszíthetett volna. Ez örökké velem marad. De hálás vagyok, hogy még élek, és most jobb döntéseket hozhatok

