Nyírgelsei baleset: felesége és kislánya előtt próbálták megmenteni a családapát - tucatnyian gyászolják Rajmundot

Kitört szélvédőkkel, szétroncsolt motorháztetővel füstölt két kocsi hétfőn (október 20.) kora este a Nyírgelsét és Nyírbogátot összekötő úton. A két autó a 39-esen rohant egymásba, méghozzá borzalmas erővel: a kocsik összeroncsolódtak, többen megsérültek, míg az egyik járműbe még a sofőr is beszorult. Bár a férfit kiszabadították a kocsiból és mindent megtettek érte, a családapa életét már nem lehetett megmenteni. A nyírgelsei baleset áldozatát most tucatnyian gyászolják.

A nyírgelsei balesetben egy fiatal családapa vesztette életét, Rajmundot tucatnyian gyászolják Fotó: Katasztrófavédelem

Tucatnyian gyászolják a nyírgelsei baleset áldozatát

A helyszínt azonnal ellepték a rendőrök, a mentősök és a tűzoltók, nekik kellett ugyanis kiemelni a már akkor életveszélyes állapotban lévő férfit:

A 39-es kilométernél történt balesetben négy személy volt érintett, egy ember beszorult az egyik autóba. Az adonyi hivatásos és a szakolyi önkormányzati tűzoltók végezték a műszaki mentést. A rajok áramtalanítottak és feszítővágó segítségével kiemelték a beszorult utast az autóból, majd átadták a mentőszolgálat munkatársainak

- közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Lapunk úgy tudja, hogy a kocsikban összesen három felnőtt és egy gyermek utazott, közülük a családapa életveszélyesen, felesége súlyosan, míg gyermekük és a másik kocsiban ülő sofőr könnyebben sérültek.

Információink szerint a baleset áldozata, Rajmund aznap feleségével és mindössze két éves kislányával tartott haza felé. A kocsit az apa vezette, míg párja és kislánya hátul ültek, csodával határos módon a gyermek szinte karcolásokkal megúszta a tragikus végkimenetelű balesetet. Édesapja életéért viszont már a helyszínen harcoltak: miután kiemelték a tűzoltók a vezetőülésből, felesége és kislánya mellett próbálták őt újraéleszteni. Bár állapotát a helyszínen sikerült stabilizálni és a mentősök el is indultak vele a kórházba, megmenteni már nem lehetett: a kórházban ugyanis életét vesztette.

Rajmundot most tucatnyian gyászolják, mint mondták: egy fiatal, jólelkű férfi ment el, aki rajongott a kislányáért és a családjáért.

Nem, egyszerűen nem tudjuk felfogni. Nem tudok mást mondani, mint hogy nyugodjon békében. Egy ilyen fiatal apuka halálára nincsenek szavak

- mondta egyik ismerőse.