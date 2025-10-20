Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Vendel névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Ezen a héten egy gyászhír is bekerült a Bors legolvasottabb hírei közé

Ismert magyar DJ a vasárnapi horrorbaleset áldozata

motorbaleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 20. 15:31
DJáldozat
A helyszínre érkező mentők az újraélesztési kísérlet ellenére sem tudtak életet menteni.
N.T.
A szerző cikkei

Sokkoló információk láttak napvilágot a vasárnap Bagimajor és Kengyel között történt halálos motorbalesetről. Úgy tudni, hogy a kereszteződésben meghalt 30 év körüli motoros egy ismert magyar DJ volt. 

A VAOL értesülései szerint a gyorsan elterjedt a hír, hogy a halálos baleset áldozata egy ismert magyar DJ. A portál forrásokra hivatkozva azt írja, hogy a helyszínre riasztott mentőegység az újraélesztési kísérlet ellenére sem tudta megmenteni a 30 év körüli férfi életét.

A baleset híre gyorsan bekerült a közösségi motoros csoportokba, ahol azt írják, hogy a 38 éves családapa egy tiszaföldvári lemezlovas, DJ SziZo volt. 

 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu