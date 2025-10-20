Ismert magyar DJ a vasárnapi horrorbaleset áldozata

Sokkoló információk láttak napvilágot a vasárnap Bagimajor és Kengyel között történt halálos motorbalesetről. Úgy tudni, hogy a kereszteződésben meghalt 30 év körüli motoros egy ismert magyar DJ volt.

A VAOL értesülései szerint a gyorsan elterjedt a hír, hogy a halálos baleset áldozata egy ismert magyar DJ. A portál forrásokra hivatkozva azt írja, hogy a helyszínre riasztott mentőegység az újraélesztési kísérlet ellenére sem tudta megmenteni a 30 év körüli férfi életét.

A baleset híre gyorsan bekerült a közösségi motoros csoportokba, ahol azt írják, hogy a 38 éves családapa egy tiszaföldvári lemezlovas, DJ SziZo volt.