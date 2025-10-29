Kiborult az internet: így forgatta fel a Melissa hurrikán egy fiatal pár nászútját - Videó!

Egy fiatal pár a romantikus nászútjára érkeztek meg Jamaicába, amikor a Melissa hurrikán lecsapott a szigetre. A meglehetősen veszélyessé vált nyaralásukat rövid videókban dokumentálták a TikTok-oldalukon, ahol vegyes kritika érte őket.

Teljesen felforgatta a fiatal pár nászútját a hurrikán (Képünk illusztráció) Fotó: Forrás: Shutterstock/Oxanaso

Rémálommá vált a fiatal pár romantikus nászútja

Alicia és férje az esküvőjük után a jamaicai Falmouth városában, a sziget északi partján fekvő Excellence Oyster Bay üdülőhelyen foglaltak le egy romantikus nyaralást. Azonban ekkor még nem is sejtették, hogy egy veszélyes hurrikán fog végighaladni a szigeten.

Az újdonsült feleség TikTok-oldalán kezdte el dokumentálni a történéseket. Első videójában azt mondta, hogy még nagyon nyugodt minden, de hozzátette, hogy a vihar még nem érte el őket. Későbbi bejegyzéseiben folyamatosan frissítéseket adott, miközben megmutatta, ahogy a szálloda személyzete továbbra is kiszolgálja a vendégeket.

A videók több embernél is kiverték a biztosítékot, akik kínosnak és visszataszítónak nevezték a párt, mivel amíg a személyzet őket szolgálja ki, addig az otthonaikat épp a földdel teszi egyenlővé a hurrikán.

Pár órával később Alicia elmondta, hogy a szálloda felszólította őket egy vészhelyzeti csomag összeállítására, ezért kiürítette a kézipoggyászát, és megtöltötte vízzel, kézfertőtlenítővel és gyógyszerekkel. Hozzátette, hogy a dolgozók közölték velük, ha rosszabbra fordulna a helyzet, akkor értük mennek és biztonságos helyre vezetik őket.

Egy újabb frissítésében Alicia megmutatta, végül nem vihették magukkal a bőröndöt, ezért a legfontosabb dolgokat, köztük az útleveleiket, az irataikat és a pénztárcájukat a férje, Chase kis táskájába tették. Miközben kint a szél egyre erősebbé vált, a fiatal párt a szálloda személyzete egy menedékhelyre vezette, ahol ágyakat állítottak fel nekik.

Bár nem tudták, meddig maradnak ott, a személyzet reggelit, ebédet és vacsorát szállított a bent tartózkodóknak, ami szintén felháborította a kommentelőket.

Szegény ti... Miközben titeket kiszolgálnak, valószínűleg elveszítik az otthonukat, a barátaikat, a családtagjaikat, és még ti panaszkodtok.

- írta az egyik felhasználó.