„Majdnem meghalt, most újra küzd a szőnyegen” - 10 éves kisfiú koponyaműtéttel győzte le a betegséget

Szívszorító és inspiráló történet egy bátor kisfiúról: a 10 éves kisfiú, Lennie Parker saját döntéséből vállalta, hogy eltávolítsák koponyája egy részét – csak hogy folytathassa szenvedélyét, a birkózást!

A 10 éves kisfiú olyat vállalt be, amit még a felnőttek sem biztos, hogy megkockáztattak volna /

Fotó: Hush Naidoo Jade Photography / Unsplash (Illusztráció)

A brit Blaydon városában élő Lennie már kétéves kora óta szenvedett rejtélyes rohamoktól: szülei, Steven és Kay gyakran találták fiukat eszméletlenül a földön, teljesen kimerülve. A hosszú évekig tartó bizonytalanság után végül kiderült a diagnózis: Chiari-malformáció, egy ritka agyi rendellenesség, amelynek következtében Lennie agya túl mélyen helyezkedett el a koponyában. A megoldás? Egy rendkívül kockázatos dekompressziós műtét, amely során eltávolították a koponyája egy részét.

„Azt mondták, akár le is bénulhat... Teljesen össze voltunk törve. Nem tudtuk, mit tegyünk. De Lennie kilencévesen odajött, és azt mondta: ‘Meg akarom csinálni. Nem akarok így élni tovább.’ A könnyeinkkel küszködtünk” – mesélte megtörten az édesapa, Steven.

A műtétet végül elvégezték, és bár a felépülés nem volt sétagalopp – hányás, heteken át tartó iskolai kihagyás, sporttilalom – Lennie igazi harcosként küzdötte végig. Ma már újra birkózik, méghozzá testvéreivel együtt a Five Points Wrestling csapat színeiben! Heti öt napot edz, és újra dobogóra állhatott a versenyeken.

„Ő a legkeményebb gyerek, akit ismerek. Soha nem panaszkodik, tűr, és megy előre” – mondta büszkén az apuka.

A kis hős története bejárta a közösségi médiát is – sokan példaképként tekintenek rá. Mert ha valaki képes szembenézni egy életveszélyes műtéttel, hogy valóra váltsa az álmait, az valóban megérdemli a tapsot - írja a Chronicle Live.

A 10 éves kisfiú, Lennie, egy igazi bajnok: a birkózószőnyegen és azon túl is!