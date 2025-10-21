17 éves zuhant a mélybe Sopronban, mélyaltatásban tartják

SzázhalombattaBudapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 21. 15:27
balesetmentőhelikopter
A fiatal súlyos koponyasérülést szenvedett. Mentőhelikoptert riasztottak hozzá.
Súlyos balesetet szenvedett egy 17 éves lány Sopronban, akit mentőhelikopterrel a győri Petz-kórházba szállítottak. Csillag Zoltán, a mentők nyugat-dunántúli régiójának kommunikációs munkatársa a Kisalföld megkeresésére elmondta, hogy a sérült lány magasból esett le, és súlyos koponyasérülést szenvedett. Az életveszélyes állapotban lévő fiatal beteget Győrbe, az idegsebészeti központba vitték.

Mentőhelikoptert riasztottak
Mentőhelikoptert riasztottak / Fotó: Pixabay (illusztráció)

A portál úgy tudja, a sérültet mélyaltatásban tartják.A hatóságok vizsgálják a baleset körülményeit.

Mentőhelikoptert riasztottak egy férfihez is

Mint azt megírtuk, múlt héten egy Veszprém vármegyei boltnál parkolt le autójával egy 40 év körüli férfi, aki ezt követően nem szállt ki a kocsiból. Erre többen felfigyeltek, majd az autóhoz siettek, ahol eszméletlen állapotban találták a beteget, így mentőt hívtak. Kimentették az autóból, majd a telefonos utasításokat követve megvizsgálták a férfit, aki már nem lélegzett. A mentésirányító rögtön mentőgépkocsit és mentőhelikoptert riasztott, miközben telefonon irányította a drámai perceket. A helyszínre érkező mentők átvették az életmentést, ami a gyors segítségnyújtásnak köszönhetően végül rövid időn belül sikerre vezetett és férfit végül stabil állapotban szállított kórházba a helikopter mentőegysége. 

