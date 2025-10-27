Nem várt tovább, a mentőben jött világra a kis Zétény Győr-Moson-Sopron vármegyében

Gyorsan érkezett kisbaba: Drámai, mégis felemelő pillanatok játszódtak le a napokban Győr-Moson-Sopron vármegyében, ahol egy kismama útközben, a kórház előtt hozta világra kisfiát.

A kisbaba egészségesen jött a világra

Fotó: Lisa Fotios / Képünk illusztráció: Pexels.com

A kisbaba nem akart várni tovább

A nőnek kora reggel kezdődtek meg a fájásai, így férjével gyorsan autóba ültek, és elindultak a kórházba. Azonban az események gyorsabban alakultak, mint várták: az úton annyira felerősödtek a fájások, hogy kénytelenek voltak félreállni, és segítséget hívni a mentőszolgálattól.

Perceken belül megérkezett a soproni esetkocsi, a mentősök megvizsgálták a kismamát, majd elindultak vele a kórház felé. Néhány perccel később azonban a fájások annyira sűrűvé váltak, hogy a mentőautó kénytelen volt megállni – elérkezett a pillanat, amikor az életmentőknek a legszebb „feladatot” kellett ellátniuk: segíteni egy új élet világra jöttét.

Az édesanya a mentősök segítségével néhány perc alatt életet adott második gyermekének, egy egészséges, életerős kisfiúnak, Zéténynek. A szülés idejére már több orvos és ápoló is elindult a kórházból, hogy segítsen, de mire odaértek, Zétény már hangos sírással köszöntötte a világot – és a mentősöket.

A helyszíni ellátás után az anyát és kisfiát stabil állapotban szállították a kórházba, ahol már mindenki Zétény érkezését ünnepelte.

Az Országos Mentőszolgálat a közösségi oldalán megható sorokkal számolt be az esetről, és jókívánságaikat fejezték ki a családnak:

„Az újszülöttnek boldog és egészséges életet kívánunk, a szülőknek pedig sok-sok örömöt és boldogságot! Köszönjük bajtársainknak, akik ebben a különleges pillanatban is példát mutattak emberségből és szakmai felkészültségből.”

Zétény és édesanyja szerencsére jól vannak – történetük igazi ünnepe az életnek, és egy újabb bizonyíték arra, milyen hősies munkát végeznek nap mint nap a magyar mentők.