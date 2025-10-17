Teljes útzár az M4-esen, feszítővágóval szabadították ki a sofőrt

Súlyos baleset miatt kellett kivonulniuk pénteken, október 17-én kora délután a ceglédi és monori hivatásos tűzoltóknak az M4-es autóút 57-es kilométerszelvényéhez. Albertirsa magasságában ugyanis a Budapest felé tartó oldalon egy kamion és egy személygépkocsi csapódott egymásnak. Az ütközésnek olyan ereje volt, hogy a kocsi felborult, a kamionba pedig egy ember beszorult, akit csak feszítővágó segítségével lehetett kiszabadítani – számolt be a történtekről a Katasztrófavédelem. Hozzátették: az érintett útszakaszon a mentés idejére teljes útzárat rendeltek el.
Néhány nappal ezelőtt, október 12-én ugyancsak teljes útzárat rendeltek el az M4-es egy szakaszán egy súlyos baleset miatt. Akkor a Szolnok felé vezető oldalon, a 23-as és a 29-es kilométer szelvények között történt karambol.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.