Teljes útzár az M4-esen, feszítővágóval szabadították ki a sofőrt

Súlyos baleset miatt kellett kivonulniuk pénteken, október 17-én kora délután a ceglédi és monori hivatásos tűzoltóknak az M4-es autóút 57-es kilométerszelvényéhez. Albertirsa magasságában ugyanis a Budapest felé tartó oldalon egy kamion és egy személygépkocsi csapódott egymásnak. Az ütközésnek olyan ereje volt, hogy a kocsi felborult, a kamionba pedig egy ember beszorult, akit csak feszítővágó segítségével lehetett kiszabadítani – számolt be a történtekről a Katasztrófavédelem. Hozzátették: az érintett útszakaszon a mentés idejére teljes útzárat rendeltek el.

Rohantak a tűzoltók az M4-esre

Fotó: Gé

Pár napja is teljes útzár volt az M4-esen

Néhány nappal ezelőtt, október 12-én ugyancsak teljes útzárat rendeltek el az M4-es egy szakaszán egy súlyos baleset miatt. Akkor a Szolnok felé vezető oldalon, a 23-as és a 29-es kilométer szelvények között történt karambol.