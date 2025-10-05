Beteg testvérének vitt gyógyszert, útközben szörnyethalt a magyar édesanya és a két kisfia

Mint arról a Bors is írt, a borzalmas baleset a szlovákiai Rimaszécs és Jéne között történt a minap: egy Daewoo sofőrje először letért az útról, majd az út menti bokros-fás részre száguldott, végül pedig az árokba csapódott. Az autóban heten ültek aznap: a fiatal sofőrön, Lászlón kívül sógornője, a 22 éves B. Jennifer és öt kisgyerek utazott. Mindegyikük súlyosan megsérült, míg a magyar édesanya és két gyermeke életét már nem lehetett megmenteni.

A magyar édesanya csupán nővéréhez akart átugrani egy gyógyszer receptjével Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Szívszorító: testvérének segített volna aznap este a magyar édesanya

Úgy tudjuk, hogy Jennifer és az egy éves Krisztián már a helyszínen meghalt, míg a mindössze 6 napos Jámán a besztercebányai kórházban hunyt el. A balesetben a többi gyerek is a sofőr is súlyosan megsérült: a 3 éves Júliát a rimaszombati, a 4 éves Alit a besztercebányai, a 6 éves Robikát pedig a kassai kórházba vitték, ahol súlyos belső sérülésekkel életmentő műtétet hajtottak végre a fiúcskán. A besztercebányai gyermekkórház illetékese elmondta, hogy Alit is sürgősen műteni kellett, de állapota már stabil.

Minden erőfeszítés ellenére sajnos a kisebbik gyermeket nem tudták megmenteni. Az idősebbet este megműtötték, állapota stabilizálódott és eszméleténél van

- tájékoztatott a gyermekkórház szóvivője, Alena Šperková.

A Nový Čas úgy tudja, hogy a család nem véletlenül kelt útra azon a tragikus estén: Jennifer csupán beteg nővérének akart elvinni egy receptet, amivel testvére kiválthatja a gyógyszerét. Úgy tudjuk, hogy a két ház nagyon közel van egymáshoz, csak egy rövid utat kellett volna megtenniük – a helyszínre azonban már soha nem értek oda.

A család a tragédia óta vigasztalhatatlan, lapunk úgy tudja, hogy Jennifer férje, Róbert teljesen összeomlott, úgy tudjuk, hogy legkisebb fiát csak a baleset előtti napon hozták ki a kórházból:

Romokban van. Egyszerre vesztette el a feleségét és a két gyerekét. A kisebbet alig hozták el a kórházból, a rokonok még csak nem is találkoztak még vele, a nagymamája sem látta

– ingatta a fejét a család egyik ismerőse.

Azt, hogy hogyan történt a baleset, egyelőre nem tudni. Az bizonyos, hogy László nem volt rutinos sofőr: csupán két hónapja szerezte meg a jogosítványt. Ennek ellenére több ismerőse is azt mondta, hogy a férfi jól vezetett és biztosak abban is, hogy nem fogyasztott alkoholt:

Biztos, hogy nem ivott. Amúgy sem, de úgy végképp nem, hogy a kocsi tele volt gyerekkel

- szögezte le egy ismerős. Igazuk volt: az alkoholszonda eredménye negatív lett.

A rendőrség jelenleg is vizsgálja az eset körülményeit.