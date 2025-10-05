Beteg testvérének vitt gyógyszert, útközben szörnyethalt a magyar édesanya és a két kisfia

Mint arról a Bors is írt, a borzalmas baleset a szlovákiai Rimaszécs és Jéne között történt a minap: egy Daewoo sofőrje először letért az útról, majd az út menti bokros-fás részre száguldott, végül pedig az árokba csapódott. Az autóban heten ültek aznap: a fiatal sofőrön, Lászlón kívül sógornője, a 22 éves B. Jennifer és öt kisgyerek utazott. Mindegyikük súlyosan megsérült, míg a magyar édesanya és két gyermeke életét már nem lehetett megmenteni.
Úgy tudjuk, hogy Jennifer és az egy éves Krisztián már a helyszínen meghalt, míg a mindössze 6 napos Jámán a besztercebányai kórházban hunyt el. A balesetben a többi gyerek is a sofőr is súlyosan megsérült: a 3 éves Júliát a rimaszombati, a 4 éves Alit a besztercebányai, a 6 éves Robikát pedig a kassai kórházba vitték, ahol súlyos belső sérülésekkel életmentő műtétet hajtottak végre a fiúcskán. A besztercebányai gyermekkórház illetékese elmondta, hogy Alit is sürgősen műteni kellett, de állapota már stabil.
Minden erőfeszítés ellenére sajnos a kisebbik gyermeket nem tudták megmenteni. Az idősebbet este megműtötték, állapota stabilizálódott és eszméleténél van
- tájékoztatott a gyermekkórház szóvivője, Alena Šperková.
A Nový Čas úgy tudja, hogy a család nem véletlenül kelt útra azon a tragikus estén: Jennifer csupán beteg nővérének akart elvinni egy receptet, amivel testvére kiválthatja a gyógyszerét. Úgy tudjuk, hogy a két ház nagyon közel van egymáshoz, csak egy rövid utat kellett volna megtenniük – a helyszínre azonban már soha nem értek oda.
A család a tragédia óta vigasztalhatatlan, lapunk úgy tudja, hogy Jennifer férje, Róbert teljesen összeomlott, úgy tudjuk, hogy legkisebb fiát csak a baleset előtti napon hozták ki a kórházból:
Romokban van. Egyszerre vesztette el a feleségét és a két gyerekét. A kisebbet alig hozták el a kórházból, a rokonok még csak nem is találkoztak még vele, a nagymamája sem látta
– ingatta a fejét a család egyik ismerőse.
Azt, hogy hogyan történt a baleset, egyelőre nem tudni. Az bizonyos, hogy László nem volt rutinos sofőr: csupán két hónapja szerezte meg a jogosítványt. Ennek ellenére több ismerőse is azt mondta, hogy a férfi jól vezetett és biztosak abban is, hogy nem fogyasztott alkoholt:
Biztos, hogy nem ivott. Amúgy sem, de úgy végképp nem, hogy a kocsi tele volt gyerekkel
- szögezte le egy ismerős. Igazuk volt: az alkoholszonda eredménye negatív lett.
A rendőrség jelenleg is vizsgálja az eset körülményeit.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.