Halálos baleset sújtotta az országot: két rendőr is életét vesztette

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 29. 09:20
Ma harminc éve történt az a tragikus frontális ütközés, amelyben két fiatal rendőr vesztette életét. Pata Lászlóra és Kozics Danicára a mai napig emlékeznek.
Ma pontosan harminc éve történt az a tragikus közlekedési baleset, amely két rendőr életét követelte. Pata László és Kozics Danica éppen Szekszárd felé tartottak szolgálatban, amikor a 6-os úton halálos frontális ütközés érte őket.

A balesetet egy Nissan Primera okozta, amely Szekszárd felől tartott Budapest irányába. A szervizelés alatt álló jármű, eddig tisztázatlan okokból, átlépte a záróvonalat, és frontálisan ütközött a rendőrségi Skoda Formannal.

A baleset két rendőr életét is követelte

A rendőrautót a 28 éves Pata László vezette, mellette ült nyomozótársa, Kozics Danica. Mindketten a helyszínen életüket vesztették.

A járműben nem voltak egyedül: velük utazott Krajvsovics Sándor főhadnagy is, akit súlyos sérülésekkel szállítottak a szekszárdi kórházba - emlékeztet cikkében a TEOL.

 

