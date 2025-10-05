Nincs gyógyír az 5 éves epilepsziás kisfiúnak: „Naponta 300 roham rázza meg, mintha megszállott lenne”

Kívülről Ruben úgy néz ki, mint bármelyik másik ötéves kisfiú, de rettenetes rohamok gyötrik, amik szó szerint olyan hatást keltenek, mintha meg lenne szállva. A kisfiú súlyos, gyógyszerrezisztens epilepsziában szenved. Az epilepsziás kisfiú emiatt 24 órán belül akár 300 rohamot is kaphat.

Az epilepsziás kisfiúnak nem találtak még megfelelő gyógyszert / Fotó:

A kis Ruben – aki imádja, ha szülei és két testvére az ágyban ölelgetik, és szereti az állatok társaságát – epilepsziás encephalopathiában szenved, amely az epilepszia egy súlyos formája, és képes befolyásolja a beszédét, a mozgását és az egyensúlyát, valamint félelmetes rohamokat okoz. Édesanyja szerint néha a karjai és a lábai merevek lesznek, vagy „hátra repül”, mintha valami „megszállná a testét”. Ezeket bármi kiválthatja, az alacsony vércukorszinttől kezdve a meleg időjárásig bármi, vagy akár egyszerűen csak az, hogy felébred.

3 hónapos kapott először rohamot az epilepsziás kisfiú

35 éves édesanyja, Rebecca Travers-Dunn, Cheshire-ből, a következőket mesélte: „Éjjel-nappal rohamai vannak, főleg alvás és ébredés közben, és sok balesete és esése van, mert ez zavarja a fiziológiai funkcióit. Ruben szereti az embereket és nagyon társaságkedvelő, de az epilepszia kognitív funkcióit is befolyásolja, ezért nem tud beszélni, és szerintem a vele egykorú gyerekek kíváncsiak arra, hogy miért. Szereti a szabadságot, szeret sétálni és futni, de a rossz egyensúlya miatt nagyon sokszor elesik. Pár perc után már kimerült.”

Annak ellenére, hogy tíz különböző epilepsziás gyógyszer különböző kombinációit próbálták ki, az orvosok még nem találtak olyan gyógyszert, amely teljesen megszüntetné Ruben rohamait. A kisfiú súlyos állapota miatt többször is kórházba került. Amikor Ruben hároméves volt, öt hetes kórházi tartózkodás után újra meg kellett tanulnia járni. Négyéves korában pedig két napig mesterséges kómában feküdt, életéért küzdött, miután nem reagált a rohamok között - írja a The Sun.

