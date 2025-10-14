„Egy pillanat alatt történt a tragédia” – Meghalt a gyönyörű lány a fesztiválon, hihetetlen, mi okozta a halálát

Szívszorító baleset rázta meg az Egyesült Államokat: egy mindössze 23 éves lány, Ava Ahlander életét vesztette egy szerencsétlen, „freak accident”-nek nevezett tragédiában, miután elhagyta a REDWEST Country Music Festival nevű rendezvényt Utah államban.

A fiatal lány nem élte túl.

Fotó: Ava Ahlander/GoFundMe

A fiatal nő október 11-én, szombaton vett részt a fesztiválon Salt Lake Cityben, ahol azonban a rossz időjárás miatt idő előtt lefújták a programokat. Ahogy a vihar közeledett, a szervezők felszólították a résztvevőket, hogy keressenek menedéket. Ava a barátaival együtt a közeli parkolóban álló autójához sietett – ám ekkor történt a végzetes baleset.

A People magazin beszámolója szerint, amikor a lány kiszállt az autójából, egy 2x12 hüvelykes (kb. 5x30 cm-es) állványdeszka repült a levegőbe egy közeli építkezésről, és elképesztő erővel fejen, majd nyakon ütötte őt. Az ütközés olyan súlyos volt, hogy az orvosok szerint szinte azonnal összezúzta az agytörzsét.

„Egy pillanat alatt történt a tragédia”

„Egyszerűen eltalálta… a fején és a nyakán. Nagyon keményen. Nagyon gyorsan”

– nyilatkozta könnyeivel küszködve Ava nagybátyja, Bobby Ahlander a KUTV-nek.

„Amikor végül stabilizálták és CT-t készítettek, a doktorok azt mondták, gyakorlatilag esély sem maradt.”

A segélyhívás 17:15 körül érkezett, és a mentők azonnal kórházba szállították a fiatal nőt. Bár az orvosoknak sikerült rövid időre újraéleszteniük, Ava agyműködése leállt, és miután a családja elbúcsúzott tőle, lekapcsolták a gépekről.

Családja nyilatkozatában így emlékezett rá:

„Ava igazi örömforrás volt. Mindenki szerette őt. Lelkes koncertlátogató volt, aki Seattle-ből repült Salt Lake Citybe, hogy a barátaival együtt láthassa Post Malone-t élőben.”

A fiatal lány a barátaival utazott a fesztiválra, ám a vihar mindent elrontott: szél, eső és villámlás söpört végig a területen, a látogatók pedig menekültek a helyszínről. A tragikus baleset szó szerint néhány pillanat alatt történt, amikor már mindenki biztonságban hitte magát.

A család és a barátok számára gyűjtést indítottak a GoFundMe oldalon, ahol eddig több mint 16 700 dollár (nagyjából 6,3 millió forint) gyűlt össze a temetés, az emlékünnepség és a pszichológiai támogatás költségeinek fedezésére.