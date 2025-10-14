„Egy pillanat alatt történt a tragédia” – Meghalt a gyönyörű lány a fesztiválon, hihetetlen, mi okozta a halálát

Szívszorító baleset rázta meg az Egyesült Államokat: egy mindössze 23 éves lány, Ava Ahlander életét vesztette egy szerencsétlen, „freak accident”-nek nevezett tragédiában, miután elhagyta a REDWEST Country Music Festival nevű rendezvényt Utah államban.
A fiatal nő október 11-én, szombaton vett részt a fesztiválon Salt Lake Cityben, ahol azonban a rossz időjárás miatt idő előtt lefújták a programokat. Ahogy a vihar közeledett, a szervezők felszólították a résztvevőket, hogy keressenek menedéket. Ava a barátaival együtt a közeli parkolóban álló autójához sietett – ám ekkor történt a végzetes baleset.
A People magazin beszámolója szerint, amikor a lány kiszállt az autójából, egy 2x12 hüvelykes (kb. 5x30 cm-es) állványdeszka repült a levegőbe egy közeli építkezésről, és elképesztő erővel fejen, majd nyakon ütötte őt. Az ütközés olyan súlyos volt, hogy az orvosok szerint szinte azonnal összezúzta az agytörzsét.
„Egy pillanat alatt történt a tragédia”
„Egyszerűen eltalálta… a fején és a nyakán. Nagyon keményen. Nagyon gyorsan”
– nyilatkozta könnyeivel küszködve Ava nagybátyja, Bobby Ahlander a KUTV-nek.
„Amikor végül stabilizálták és CT-t készítettek, a doktorok azt mondták, gyakorlatilag esély sem maradt.”
A segélyhívás 17:15 körül érkezett, és a mentők azonnal kórházba szállították a fiatal nőt. Bár az orvosoknak sikerült rövid időre újraéleszteniük, Ava agyműködése leállt, és miután a családja elbúcsúzott tőle, lekapcsolták a gépekről.
Családja nyilatkozatában így emlékezett rá:
„Ava igazi örömforrás volt. Mindenki szerette őt. Lelkes koncertlátogató volt, aki Seattle-ből repült Salt Lake Citybe, hogy a barátaival együtt láthassa Post Malone-t élőben.”
A fiatal lány a barátaival utazott a fesztiválra, ám a vihar mindent elrontott: szél, eső és villámlás söpört végig a területen, a látogatók pedig menekültek a helyszínről. A tragikus baleset szó szerint néhány pillanat alatt történt, amikor már mindenki biztonságban hitte magát.
A család és a barátok számára gyűjtést indítottak a GoFundMe oldalon, ahol eddig több mint 16 700 dollár (nagyjából 6,3 millió forint) gyűlt össze a temetés, az emlékünnepség és a pszichológiai támogatás költségeinek fedezésére.
A gyűjtés leírásában ez áll:
„Még halálában is életet ad másoknak. Ava szervei több ember számára jelentenek új esélyt – ez az utolsó, önzetlen ajándéka a világnak, amely tökéletesen tükrözi szeretetteljes és segítőkész természetét.”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.