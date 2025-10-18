Kettős tragédia a XVI. kerületben: idős házaspár égett bent a lángoló házban, gyászolja a környék Valit és Józsefet

Tűzoltók szirénázására és borzalmas tűzre keltek fel többen a XVI. kerület egyik csendes kertvárosi részén. A Gábor Áron utca egyik házában ugyanis kigyulladt az egyik ház, ami hamarosan hatalmas lángokkal égett. Úgy tudjuk, hogy az ott élő idős házaspár, Valika és József bent voltak a pusztító tűzvész idején, kiemenkülni pedig már nem tudtak a lángoló házból: mind ketten elhunytak.
A helyieket sokkolták a történtek, sokan azt sem tudták, hogy mi történhetett, ők ugyanis csak a tűzoltókra riadtak fel. Ők nagy erőkkel érkeztek a helyszíne, de ekkor már nemcsak az épületben, hanem az udvaron is tombolt a tűz.
Tegnap késő este Budapest tizenhatodik kerületében, a Gábor Áron utcában kigyulladt egy épület. A téglaépület a körülötte lévő bódékkal együtt teljes egészében égett. A lángok a kertben parkoló két személyautóra és egy robogóra is átterjedtek
- közölte közösségi oldalán az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Szerencsére a tüzet még időben elfojtották: az nem terjedt tovább sem a tőle balra, sem a tőle jobbra álló épületre. A ház azonban teljesen leégett, szinte felismerhetetlenné vált: a teteje szinte teljesen eltűnt, az udvarból pedig csak roncsok, korom és hamu maradt. Tragédia, de a bent élő házaspárt már nem tudták megmenteni: a tűzoltók már csak a holttestüket tudták kihozni az épületből.
A környéken általános döbbenet ült másnap, mindenki legalább látásból ismerte a nyugdíjas párt:
Józsi korábban villanyszerelő volt, Valika is minden munkát megcsinált, amit csak lehetett, aranyból volt a szíve. Tisztességesen éltek, de nagyon-nagyon szerény körülmények között
- mesélte egy közelben élő asszony. Lapunk úgy tudja, hogy nem ez volt az első ilyen tragédia a telken: több évvel korábban ugyanis a ház egyszer már leégett:
Azóta még rosszabb állapotban volt az épület, mondhatni egy tákolmány volt
- tették hozzá.
Elmondták, hogy a pár több állatot is tartott, rajongtak a macskákért és a kutyákért, így többen úgy vélik, hogy a pár azért nem tudott időben kimenekülni a lángoló katlanból, mert az állataikat próbálták kimenekíteni:
- Olyankor meg elég egy kis füst belégzés és megtörténhet a baj. Egyikük sem volt már fiatal - szögezte le egy másik asszony.
Azt egyelőre nem tudni, hogy mi okozta a tragédiát, arra majd a tűzvizsgálat után derül fény.
