Most jött a borzalmas hír: kettős tragédia történt Budapesten

Budapest
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 18. 08:51
Budapest tizenhatodik kerületében, a Gábor Áron utcában gyulladt ki egy épület.
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint pénteken késő este érkezett a jelzés hozzájuk arról, hogy Budapest tizenhatodik kerületében, a Gábor Áron utcában kigyulladt egy épület

Fotó:  Unsplash

Egy téglaépület és a körülötte lévő, együttesen ötven négyzetméteres bódék teljes terjedelmükben égtek. A tűz a kertben parkoló két személyautóra és egy robogóra is átterjedt. A budapesti tűzoltók három járművel vonultak a helyszínre, az oltás több mint egy órát vett igénybe. 

Beavatkozás közben találták meg az ott lakó idős férfi és nő holttestét. A tűz keletkezési okát tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni

- írja a katasztrófavédelem

 

 

