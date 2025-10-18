Most jött a borzalmas hír: kettős tragédia történt Budapesten

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint pénteken késő este érkezett a jelzés hozzájuk arról, hogy Budapest tizenhatodik kerületében, a Gábor Áron utcában kigyulladt egy épület.
Egy téglaépület és a körülötte lévő, együttesen ötven négyzetméteres bódék teljes terjedelmükben égtek. A tűz a kertben parkoló két személyautóra és egy robogóra is átterjedt. A budapesti tűzoltók három járművel vonultak a helyszínre, az oltás több mint egy órát vett igénybe.
Beavatkozás közben találták meg az ott lakó idős férfi és nő holttestét. A tűz keletkezési okát tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni
- írja a katasztrófavédelem.
