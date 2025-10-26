„Köhögött álmában a kislányom – nem sejtettem, hogy percekre van a haláltól” - egy édesanya szívbe markoló története

Köhögni hallotta hét éves kislányát egy édesanya, ezzel pedig gyakorlatilag az életét mentette meg a gyermeknek. Nem voltak jelek arra utalóan, hogy néhány perc múlva a kislány az életéért fog küzdeni. Mint kiderült, egy ritka szívbetegség volt jelen a kislánynál, ez okozta a szívleállást.

Köhögni kezdett a kislány, amelyet egy szívleállás követett, ez jelezte, hogy hatalmas baj van a szívével. Az édesanya a megérzéseire hallgatva mentette meg a gyermekének az életét Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Köhögés mentette meg a gyermek életét

Egy átlagosnak tűnő szombat este örökre megváltoztatta egy norfolki család életét. Amikor Jayne Biggs meghallotta hétéves lánya, Violet halk köhögését az emeletről, még nem tudta, hogy néhány perc múlva élet-halál harcba kezd. Mire felért a szobába, Violet már nem lélegzett – leállt a szíve. Jayne és férje azonnal megkezdték az újraélesztést, miközben a mentőket hívták. Hét percen át küzdöttek a lányuk életéért, mire a mentősök megérkeztek, defibrillátorral sokkolták, és további két percig folytatták az újraélesztést. Violet túlélte – igazi csoda volt. Az aktív, táncversenyeken induló kislány sosem volt beteg, mégis egy ritka szívritmuszavar, az úgynevezett Long QT-szindróma okozta a bajt, ami hirtelen szívmegálláshoz vezethet. - írja a Mirror.

A diagnózis után Violet kapott egy beültethető defibrillátort, ami folyamatosan figyeli a szívét, és szükség esetén azonnal újraéleszti apróbb áramütésekkel. Jayne azóta is hálás a sorsnak, hogy azon az estén hallgatott a megérzéseire, és felment ellenőrizni lányát. Mint mondja:

Ha nem megyek fel akkor, reggel már nem élne.

A történtek után Jayne és férje, Tony – akik korábban csak munkahelyi elsősegély-oktatáson vettek részt – úgy döntöttek, hogy másoknak is segítenek. Létrehozták a Heart 2 Heart Norfolk nevű jótékonysági szervezetet, amely nyilvánosan hozzáférhető defibrillátorokat telepít a szigetországban. Már több mint 400 készüléket helyeztek ki, amelyek napi 24 órában elérhetők, és több ember életét megmentették. Jayne szerint a hirtelen szívleállás bárkivel megtörténhet: „Nemcsak időseket érint – hetente tizenkét, 35 év alatti ember hal meg emiatt.” Büszkén említi, hogy számos esetben használták már az általuk kihelyezett eszközöket, és ezáltal sokak életét sikerült megmenteni.