„Azt hittem, csak megfázott” - két éves kislány életét követelte a gyilkos kór

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 16. 21:00
A születésnapja előtt huny el a kislány. Az agyvelőgyulladás eleinte enyhe tünetekkel jelentkezett.

Jack és Antonia Cowmeadow egy átlagos, boldog brit család volt. A házaspárnak egy gyermeke volt, Lorelai majdnem kétéves volt, amikor elkapott egy betegséget. Pár nap alatt bekövetkezett minden szülő legrosszabb rémálma, és a kislányt mesterséges kómába kellett helyezni állapota miatt. Az agyvelőgyulladás végül legyőzte.

Agyvelőgyulladással küzdött a kislány
A kislányt sürgősen kórházban szállították, ahol kómába helyezték, de az agyvelőgyulladás  legyőzte  Fotó: PeopleImages.com - Yuri A /  Shutterstock 

A kislány egy ideje rosszul érezte magát, de szülei úgy gondolták, csak megfázás áll a háttérben. A kétéves csak náthához hasonló tüneteket produkált, ezért a szülők nem aggódtak.

Egy este azonban nyugtalanító állapotban találták a kislányt. Lorelai felébredt az éjszaka közepén és elkérte szüleitől a cumisüvegét. Beszéd közben a lány lassan elvesztette az irányítást a teste felett.

A feje hátrafelé fordult, a szeme is befordult... Lorelai nagyon jól ki tudta fejezni magát, mindig tisztán mondta, hogy "üveg" és "apa", de akkor motyogott, nyögött és furcsa hangokat adott ki.

A szülők segítséget hívtak és még akkor este kórházba szállították a totyogóst. Az orvosok mesterséges kómába helyezték, így lehetőséget adva a testének arra, hogy legyőzze a betegséget.

A kislányon vizsgálatokat hajtottak végre, valamint szteroidokat és vírusölőket adtak be neki, amíg nem tudták a rosszullétének az okát. A kezelések ellenére sajnos a gyilkos kór legyőzte, ráadásul csak pár nappal a második születésnapja előtt.

A diagnózis: agyvelőgyulladás

Lorelai 2024. november 14-én halt meg agyvelőgyulladás következtében. A kislány állapota pár óra alatt drasztikusan romlott. A szülők döbbenetére kicsit náthás, de egyébként egészséges gyermekük pár óra alatt kómában feküdt, majd elhunyt.

Az agyvelőgyulladás az agy szöveteinek a gyulladása. A gyulladás kialakulásának több oka is lehet. Okozója lehet valamilyen vírus, baktérium, gomba, de akár az is előfordulhat, hogy autoimmun folyamatok miatt jön létre a gyulladás. A betegség enyhe tünetekkel kezdődik: fejfájás, láz, izomfájdalom, esetenként hányás is előfordulhat - írja a Mirror.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
