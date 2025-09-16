„Azt hittem, csak megfázott” - két éves kislány életét követelte a gyilkos kór

Jack és Antonia Cowmeadow egy átlagos, boldog brit család volt. A házaspárnak egy gyermeke volt, Lorelai majdnem kétéves volt, amikor elkapott egy betegséget. Pár nap alatt bekövetkezett minden szülő legrosszabb rémálma, és a kislányt mesterséges kómába kellett helyezni állapota miatt. Az agyvelőgyulladás végül legyőzte.

A kislányt sürgősen kórházban szállították, ahol kómába helyezték, de az agyvelőgyulladás legyőzte Fotó: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock

A kislány egy ideje rosszul érezte magát, de szülei úgy gondolták, csak megfázás áll a háttérben. A kétéves csak náthához hasonló tüneteket produkált, ezért a szülők nem aggódtak.

Egy este azonban nyugtalanító állapotban találták a kislányt. Lorelai felébredt az éjszaka közepén és elkérte szüleitől a cumisüvegét. Beszéd közben a lány lassan elvesztette az irányítást a teste felett.

A feje hátrafelé fordult, a szeme is befordult... Lorelai nagyon jól ki tudta fejezni magát, mindig tisztán mondta, hogy "üveg" és "apa", de akkor motyogott, nyögött és furcsa hangokat adott ki.

A szülők segítséget hívtak és még akkor este kórházba szállították a totyogóst. Az orvosok mesterséges kómába helyezték, így lehetőséget adva a testének arra, hogy legyőzze a betegséget.

A kislányon vizsgálatokat hajtottak végre, valamint szteroidokat és vírusölőket adtak be neki, amíg nem tudták a rosszullétének az okát. A kezelések ellenére sajnos a gyilkos kór legyőzte, ráadásul csak pár nappal a második születésnapja előtt.

A diagnózis: agyvelőgyulladás

Lorelai 2024. november 14-én halt meg agyvelőgyulladás következtében. A kislány állapota pár óra alatt drasztikusan romlott. A szülők döbbenetére kicsit náthás, de egyébként egészséges gyermekük pár óra alatt kómában feküdt, majd elhunyt.

Az agyvelőgyulladás az agy szöveteinek a gyulladása. A gyulladás kialakulásának több oka is lehet. Okozója lehet valamilyen vírus, baktérium, gomba, de akár az is előfordulhat, hogy autoimmun folyamatok miatt jön létre a gyulladás. A betegség enyhe tünetekkel kezdődik: fejfájás, láz, izomfájdalom, esetenként hányás is előfordulhat - írja a Mirror.