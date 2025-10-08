"Nehéz időszak volt, míg megtudtuk a diagnózist" - Saját kálváriájáról mesélt az Autisták Országos Szövetségének elnöke

Mit tehet egy édesanya, akinek a gyermekéről kiderül, hogy autizmussal él? Felveszi a kesztyűt és ő lesz az Autisták Országos Szövetségének elnöke. Na nem volt ez ennyire egyszerű! Kővári Edit is átment a legnehezebb fázisokon, olyan mérföldköveken lépett át, amelyeket elhagyva, megerősödve volt képes a fia életét szebbé tenni.

Az Autisták Országos Szövetségének elnöke, Kővár Edit és autizmussal élő fia Marci Fotó: Komka Péter

Marci 22 éves, speciális iskolába jár és nagyon szeret mindent, ami a konyhában zajlik. Anyukája szerint később akár ezzel kapcsolatos munkát is vállalhat majd.

De menjünk vissza oda, ahhoz a pillanathoz, amikor Edit szembesült azzal, hogy az ő fia egy csodafiú!

Közelharcot vívtam, hogy jó helyre kerüljön az autizmussal élő gyermekem

Több év telt el a diagnózisig, ez volt az egyik legnehezebb időszak

- mondta az édesanya.

Gyakran felmerült az autizmus, de a gyermekpszichiáter és a neurológus nem foglalt állást sokáig. Én arra vártam, hogy az orvos megmondja majd, mi a baj, hiszen ahhoz szoktunk, hogy elmegyünk az orvoshoz, aki megmondja, mi a bajunk és aztán aszerint cselekszünk. Ebben az esetben azonban nem így történt, és már azt sem tudtam, kinek higgyek. Nehéz időszak volt, hiszen nem tudtam, mi a dolgom a gyerekemmel

- tette hozzá Edit. Éppen ezért szeretett volna más, autizmussal élő gyermekek családjának segíteni.

Edit 12 éve dolgozik az AOSZ-nál, jelenleg a szervezet elnöke, szerinte nagyot változott a kép azóta, hogy ebbe a közegbe került. Az Autisták Országos Szövetségének elnökeként látja, mekkora kihívással kell szembesülniük nap mint nap a családoknak és az oktatásban dolgozóknak, hiszen nagyon sok a megoldásra váró feladat.

Kővári Edit (balra) munkatársakkal, szakértőkkel az AOSZ-napon Fotó: Komka Péter

A megszokott stratégiák nem működnek. Ha kezeletlenül hagyjuk azokat a szituációkat, amelyek problémákat okozhatnak otthon vagy az oktatási intézményekben egy autizmussal élő fiatallal szemben támasztott követelmények miatt, az oda vezethet, hogy egyre kevésbé lesz elviselhető a gyerek viselkedése. Egyikünk se úgy született, hogy tudjuk, mi az autizmus és hogyan viszonyuljunk hozzá, pedig, ha jól csinálnánk, ezek a gyerekek is jobban be tudnának illeszkedni

- osztotta meg tapasztalatait Kővári Edit, aki mindent megtett azért, hogy fia méltó és boldog életet élhessen és sorstársai is megkapják azt a figyelmet és törődést, ami megfelel a speciális igényeiknek.