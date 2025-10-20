Az orvos ártalmatlannak hitte a kisfiú bordája melletti csomót – később kiderült a legrosszabb

2023 elején a 27 éves Hailey Robb és férje, Austin egy apró csomót fedeztek fel kétéves fiuk, Carter bordái mellett. A kisfiú teljesen egészségesnek tűnt, nem voltak panaszai, így először senki sem gondolt a legrosszabbra. A háziorvos szerint „semmi komoly”, talán puffadás vagy enyhe bélpanasz – egy röntgen is készült, amely nem mutatott eltérést. Az orvos azt tanácsolta, várjanak egy hónapot a következő vizsgálatig.
Hailey azonban nem tudott megnyugodni. Anyai megérzése azt súgta, hogy valami nincs rendben, és másnap a nagymamával elvitte Cartert a sürgősségire.
„Isten sugallata volt, hogy ne várjunk”
– mondta később az anya.
A nashville-i Monroe Carell Jr. kórházban vérvizsgálat, CT és ultrahang is készült. Az orvos arca mindent elárult, amikor visszatért a leletekkel:
„Leültetett, és csak ennyit mondott – a gyermekének rákja van.”
A diagnózis először Wilms-daganatnak, egy viszonylag jól kezelhető veseráknak tűnt. A szülők reménykedtek, hogy Carter talán kemoterápia nélkül is megúszhatja. Március 30-án el is végezték a műtétet, amely során eltávolították a daganatot és Carter bal veséjét – de az orvosok a beavatkozás közben döbbentek rá, hogy a helyzet sokkal súlyosabb. A daganat 9 centiméteres volt, és átterjedt a mellékvesére is.
A szövettan végül kimutatta: Carternek clear cell sarcoma nevű, ritka és agresszív veserákja van, amely már a nyirokcsomókra is átterjedt – így a betegséget 3-as stádiumúnak minősítették. A kisfiú ezután hat sugárkezelést és kilenc kemoterápiás kúrát kapott, köztük a hírhedt „vörös ördög” néven ismert doxorubicint.
„Minden kezelés után vérátömlesztésre volt szüksége, egyszer pedig fertőzést is kapott a portjában. Borzalmas időszak volt, de Carter hihetetlenül bátor maradt”
– mesélte Hailey a People magazinnak.
2023 októberében Carter befejezte az utolsó kemoterápiát, november 7-én pedig a kontrollvizsgálatok kimutatták: teljes remisszióban van. Decemberben eltávolították a portját, ami szimbolikus pillanat volt a család számára – „győzelemnek” érezték. Bár a beavatkozás alatt légzési nehézségek léptek fel, a kisfiú másnap már mosolyogva ébredt.
Hailey és Austin 2025 januárjában üdvözölte negyedik gyermekét, alig egy hónappal Carter gyógyulásának első évfordulója után.
„Ez a megpróbáltatás közelebb hozott minket egymáshoz és Istenhez. Ma Carter boldog, egészséges kisfiú, aki újra futkározik és nevet – ahogy egy négyévesnek tennie kell.”
Az anya ma már azért osztja meg történetüket, hogy más szülőket figyelmeztessen:
„A doktorok is emberek, tévedhetnek. Ha a szíved azt súgja, hogy valami nincs rendben, ne hagyd annyiban. A kitartás megmentheti a gyermeked életét.”
