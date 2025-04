Nagy a baj az agydaganatos Marcika családjában: ebben kér segítséget a recski család

Szabó Marci még csak 14 hónapos volt, amikor hidegzuhanyként érte a szörnyű hír a családot: 3-as stádiumú agydaganattal küzd. A kisfiút azonnal megműtötték, a tumort azonban nem tudták teljesen eltávolítani, mert Marci azonnal lebénult volna. Egyetlen esélye a recski családnak egy kölni terápia, ami jó hatással van a kisfiú daganatára, képes zsugorítani azt. Így a család napjai abból állnak, hogy a már iskolás Marci számára gyűjtenek, hogy minden alkalommal, ha kell, ki tudjanak menni a kezelésre Kölnbe. Mindezt nehezítette az is, hogy az agydaganatos Marcika édesapja szívinfarktust kapott, így a kivezetés Kölnbe kockázatos volt. Ez a helyzet mostanra megoldódott, ám ahogy lenni szokott, újabb baj ütötte fel a fejét.

Az agydaganatos Marcika és családja rendszeresen utazik ki Kölnbe, hogy a kisfiú állapota javuljon Fotó: Máté Krisztián

Elromlott az autó: segítséget kér az agydaganatos Marcika családja

Nagy bajban vagyunk. A mi kis családtagunk, kis autónk (Opel Astra J) a tél óta furcsa szagot áraszt. Hát elvittük autószerelőhöz mert ez a furcsa szag fagyálló szag. Nem jó híreket közölt a turbó ketté repedt, és ki kell cserélni. Egy irányárat is kaptunk 300.000 forint , amiben még nincs a munkadíj ára. Ami a legnagyobb baj, hogy ezt SOS meg kell csináltatnunk mert jövő héten Marcit vinnünk kell a következő MR vizsgálatra Miskolcra, s majd ezt követően Kölnbe a következő kezelésére

– írta ki posztjában az édesanya segítségkérésüket. A fizetendő összeg végül közel 500 ezer forintra rúgott, ami nagyon sokat elvett a családi kasszából. Ez azért is baj, mert a családnak minden alkalommal súlyos összeget kell összegyűjtenie a kölni kezelésre, hogy Marcika jól legyen. Most abban kérik a segítséget, hogy az autójuk javíttatásának összegét vissza tudják helyezni a számlájukra és továbbra is megkaphassa Marcika a kezelést.

Az édesanya korábban a Borsnak beszámolt róla, hogy az év eleje óta Marcika folyton beteg volt, nagyon aggódtak az állapotáért. Mivel így kimaradt az iskolából is sokat, Szabó-Bárdos Adriennek, a kisfiú anyukájának egyszerre kellett nővérnek, tanítónéninek és édesanyának lennie ebben a nehéz időszakban.

Március közepéig tartott a folyamatos betegségek sorozata. Most újra suliban van Marci, de nagyon lemaradt a társaitól, főleg olvasás terén

– tette hozzá Adrienn, akinek férjével most meg kell oldania az autós problémát is. Bár a jármű javíttatása már elkészült, hatalmas összeg esett ki a családi kasszából, amire szükségük lett volna, hogy biztosítsák Marcika folyamatos kezeléseit. Most az emberek segítségét kérik, hogy ezt a közel félmilliós összeget újra összegyűjtsék. A recski Szabó családot a lenti Facebook-posztban szereplő számlaszámon lehet támogatni.