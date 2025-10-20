"Meg fogok halni?" - Izomfájdalom gyötörte a kamasz fiút, pár órával később bekövetkezett a tragédia

Levi Syer egy átlagos, 16 éves kamasz volt, aki az egyik nap még élte a megszokott mindennapjait, a következőn viszont már az élete volt a tét. A fiú még szeptemberben izomfájdalomra panaszkodva tért haza az iskolából: nem sokkal később kórházba szállították, ahol tragikus módon meghalt.

Tragikus módon hunyt el a 16 éves kamasz / Fotó: Hush Naidoo Jade Photography / Unsplash (Illusztráció)

Pár órával a tünetei felbukkanása után hunyt el a kamasz

A fiúnál gyomorpanaszok, hányinger és étvágytalanság is jelentkezett, ezért az édesanyja időpontot foglalt másnapra az orvoshoz. Még aznap éjjel az anyát, Norliah Syer-Petersont hangos csattanás riasztotta fel, a fürdőszoba felől: mint kiderült, a fia állapota drasztikusan leromlott, és már alig volt magánál.

Soha életemben nem láttam őt ilyen betegen. Aztán megkérdezte tőlem: 'Meg fogok halni?' És persze mi azt feleltük neki, hogy 'nem'

- emlékezett vissza az édesanya.

Levit ezután egy ausztráliai gyermekkórházba szállították, ahol 60 orvos és specialista küzdött érte órákon át az intenzív osztályon, míg végül elhunyt.

Az anya elmondta, hogy lila foltok jelentek meg a fia arcán és testén, mialatt intubálták, hogy eltávolítsák a tüdejéből a felgyűlt folyadékot. Ezt követően az orvosok elmondták az aggódó családnak, hogy Levinek leállt a szíve, majd közel 90 percig próbálták újraéleszteni a tinédzsert, de hiába. Utóbb derült csak ki, hogy a fiú meningococcus B típusú bakteriális fertőzés okozta szepszisben halt meg, kevesebb mint 24 órával azután, hogy először jelentkeztek nála a tünetek.

A mentősök mindent megpróbáltak, hogy megmentsék. Semmi többet nem tehettek volna érte: az orvos azt mondta, az agyhártyagyulladás cunamiként járja át a testet

- mondta el a gyászoló Norliah, aki a tragédiát követően igyekszik felhívni a többi szülő figyelmét az intő jelekre, valamint az oltás fontosságára.



Az Egyesült Királyságban az utóbbi időben megnőtt az agyhártyagyulladás okozta halálesetek száma, amit a meningitis B esetek számának növekedése okozott. 2022/23-ban jelentős növekedés volt tapasztalható, 33 halálesettel, valamint az 1-4 év közötti gyermekek körében a meningitis B esetek számának közelmúltbeli emelkedése is aggodalomra ad okot. Bár Levi az ausztráliai iskolában megkapta a meningococcus ACWY elleni védőoltást, ez nem terjedt ki a legveszélyesebb törzsre, a meningococcus B-re.

Az NHS (a brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat) szerint az agyhártyagyulladás tünetei a következők:

láz

hideg kezek és lábak

hányás

zavartság

szapora légzés

izom- és ízületi fájdalom

sápadt, foltos bőr

foltok vagy kiütés

fejfájás

merev nyak

érzékenység az erős fényre

álmosság, fáradtság

görcsrohamok









