"A fiamat halálra ítélték az orvosok: azt mondták, semmi baja"

Tehetetlennek érzi magát egy édesanya, miközben 15 éves kisfiát folyamatosan szenvedni látja. Úgy érzi: a dokik többször is elárulták. Először akkor, amikor éveken keresztül elzavarták, mondván, csak első gyermekes édesanyaként túl sokat aggódik, aztán másodszor akkor, amikor megműtötték a gyermeket, de a kamasz állapota "százszor rosszabb lett", mint előtte volt – ahogy a Londonban élő Kelly Harris fogalmaz kisfia, Harley állapotáról. Az asszony biztos benne: orvosi hiba vezetett gyermeke jelenlegi állapotához.

Orvosi hiba miatt romlott a kisfiú állapota? Fotó: GoFundMe

Orvosi hiba teszi pokollá a gyermek életét

Harley a spondylocarpotarsalis szinostózis nevű igen ritka betegséggel született. Ez egy olyan gerincbetegség, mely kóros összecsontosodással jár, azonban csecsemőkorban még nem jelentkeznek a tünetek. Újszülöttként Harley is egészségesnek tűnt, később azonban édesanyjának feltűnt, hogy a fejlődése elmarad a kortársaitól. az orvosok mégis minden alkalommal hazazavarták, mondván: érthető, hogy sokat aggódik, hiszen ő az első gyermeke. Kelly felháborítónak tartja, hogy semmibe vették, átnéztek rajta, pedig az anyai ösztönei az első pillanattól kezdve azt súgták neki: hatalmas a baj.

A kisfiú betegsége egyébként olyan ritka, hogy a világon jelenleg 25 eset ismert – írja a The Sun. A gyermeken 2018-ban hajtottak végre operációt, hogy a csontjai ne nyomják össze a szerveit, azonban az anya szerint rossz módszerrel műtöttek, így Harley állapota csak még rosszabb lett.

A gerince olyan lett, mint a beton. A műtét elpusztította. Szó szerint megöli a kisfiamat

– fakadt ki az édesanya, hozzátéve: gyermekének már az is elviselhetetlen fájdalmat okoz, hogy felüljön.

Mindez kiváltképp annak fényében megrázó, hogy az anyuka több olyan esetről is tud, hogy a műtét után a beteg teljes életet élhetett.

"Két embert ismerek, akinek pont olyan az állapota, mint a fiamnak. Az egyikük Belgiumban, a másikuk Mexikóban él, normális életet. Mexikóban egy gyermek van, akinek fémrudakkal egyenesítették ki a hátát, és azóta iskolába jár és éli az életét. A másik beteg egy nő a negyvenes éveiben. Annak ellenére, hogy a dokiknak 9 évbe telt, hogy diagnosztizálják, most normális életet él, férjhez ment, dolgozik" – magyarázta, hozzátéve: jelenleg egy amerikai műtétre gyűjtenek, ami 200 ezer fontba (90 millió forint) kerül. Sajnos jelenleg még csak az összeg töredéke van meg, de a család nem adja fel.

Ha nem próbálkozom, elveszítem őt. 15 éves, és a napjait ágyban tölti, fájdalmak közt

– jelentette ki az elkeseredett édesanya.