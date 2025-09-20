"A fiamat halálra ítélték az orvosok: azt mondták, semmi baja"

Tehetetlennek érzi magát egy édesanya, miközben 15 éves kisfiát folyamatosan szenvedni látja. Úgy érzi: a dokik többször is elárulták. Először akkor, amikor éveken keresztül elzavarták, mondván, csak első gyermekes édesanyaként túl sokat aggódik, aztán másodszor akkor, amikor megműtötték a gyermeket, de a kamasz állapota "százszor rosszabb lett", mint előtte volt – ahogy a Londonban élő Kelly Harris fogalmaz kisfia, Harley állapotáról. Az asszony biztos benne: orvosi hiba vezetett gyermeke jelenlegi állapotához.
Harley a spondylocarpotarsalis szinostózis nevű igen ritka betegséggel született. Ez egy olyan gerincbetegség, mely kóros összecsontosodással jár, azonban csecsemőkorban még nem jelentkeznek a tünetek. Újszülöttként Harley is egészségesnek tűnt, később azonban édesanyjának feltűnt, hogy a fejlődése elmarad a kortársaitól. az orvosok mégis minden alkalommal hazazavarták, mondván: érthető, hogy sokat aggódik, hiszen ő az első gyermeke. Kelly felháborítónak tartja, hogy semmibe vették, átnéztek rajta, pedig az anyai ösztönei az első pillanattól kezdve azt súgták neki: hatalmas a baj.
A kisfiú betegsége egyébként olyan ritka, hogy a világon jelenleg 25 eset ismert – írja a The Sun. A gyermeken 2018-ban hajtottak végre operációt, hogy a csontjai ne nyomják össze a szerveit, azonban az anya szerint rossz módszerrel műtöttek, így Harley állapota csak még rosszabb lett.
A gerince olyan lett, mint a beton. A műtét elpusztította. Szó szerint megöli a kisfiamat
– fakadt ki az édesanya, hozzátéve: gyermekének már az is elviselhetetlen fájdalmat okoz, hogy felüljön.
Mindez kiváltképp annak fényében megrázó, hogy az anyuka több olyan esetről is tud, hogy a műtét után a beteg teljes életet élhetett.
"Két embert ismerek, akinek pont olyan az állapota, mint a fiamnak. Az egyikük Belgiumban, a másikuk Mexikóban él, normális életet. Mexikóban egy gyermek van, akinek fémrudakkal egyenesítették ki a hátát, és azóta iskolába jár és éli az életét. A másik beteg egy nő a negyvenes éveiben. Annak ellenére, hogy a dokiknak 9 évbe telt, hogy diagnosztizálják, most normális életet él, férjhez ment, dolgozik" – magyarázta, hozzátéve: jelenleg egy amerikai műtétre gyűjtenek, ami 200 ezer fontba (90 millió forint) kerül. Sajnos jelenleg még csak az összeg töredéke van meg, de a család nem adja fel.
Ha nem próbálkozom, elveszítem őt. 15 éves, és a napjait ágyban tölti, fájdalmak közt
– jelentette ki az elkeseredett édesanya.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.