Rejtély: eltűntek a 130 éves, hegyi kastély vendégei – Galéria!

Egykor fényűző életet élhettek az elhagyatott kastély falai között. A fehér falai szinte világítanak a zöld lombok között. A belső hatalmas terei üresen állnak, de még így is megőrizte a pompáját. Azt nem lehet tudni, hogy mikor és miért tűnhettek el a lakók és a vendégek.
A Felfedező nevű híres urbexes több mint tíz éve kutatja Magyarország elhagyatott helyeit, de szívesen megy külföldre is. Az eltelt évek alatt rengeteg helyet mutatott be. Nagy sikert aratott például a titokzatos család hátrahagyott otthona, a földalatti, titkos óvóhely rejtélye, vagy az elhagyatott balatoni diszkó. Most egy mesebeli kastélyban járt.
Az elhagyatott kastély még mindig lélegzetelállító. Gyönyörű boltíves ablakok és hosszú csigalépcső díszíti.
A hegy ölelésében várja jobb sorsát ez a 130 éves kastély. Egykor egy nemes család építtette nyaralónak, évtizedekkel később szakszervezeti üdülő volt. A közelgő vihar még hangulatosabbá tette ezt az impozáns kastélyt
- árulta el az urbexes.
Az urbex az urban exploration rövidítése, ami magyarul városfelfedezést jelent. Az urbex egy elterjedt szabadidős tevékenység, aminek már saját szubkultúrája van. A városfelfedezés lényege, hogy elhagyatott, lepukkant, romos, vagy éppen működő, de elzárt, ember alkotta helyekre vagy tárgyakhoz jussunk el. Az urbexesek célpontjai lehetnek például elhagyatott bunkerek, városok, gyárak, kórházak, elmegyógyintézetek, börtönök, csatornahálózatok, alagutak, katakombák, ipari és katonai létesítmények, vagy éppen magára hagyott parasztházak, tanyák. Az urbexesek az íratlan szabályukhoz hűen nem árulják el, hogy pontosan hol található az a bizonyos épület, ahol jártak, nehogy vandálok jelenjenek meg és teljesen kifosszák, megrongálják a helyszínt. Természetesen ők semmit nem rongálnak és semmiben nem tesznek kárt. Egyre népszerűbbek az elhagyatott helyek Magyarországon.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.