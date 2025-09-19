Rejtély: eltűntek a 130 éves, hegyi kastély vendégei – Galéria!

Egykor fényűző életet élhettek az elhagyatott kastély falai között. A fehér falai szinte világítanak a zöld lombok között. A belső hatalmas terei üresen állnak, de még így is megőrizte a pompáját. Azt nem lehet tudni, hogy mikor és miért tűnhettek el a lakók és a vendégek.

A kastély még elhagyatottan is gyönyörű Fotó: A Felfedező-urbexes

A Felfedező nevű híres urbexes több mint tíz éve kutatja Magyarország elhagyatott helyeit, de szívesen megy külföldre is. Az eltelt évek alatt rengeteg helyet mutatott be. Nagy sikert aratott például a titokzatos család hátrahagyott otthona, a földalatti, titkos óvóhely rejtélye, vagy az elhagyatott balatoni diszkó. Most egy mesebeli kastélyban járt.

Az elhagyatott kastély még mindig lélegzetelállító. Gyönyörű boltíves ablakok és hosszú csigalépcső díszíti.



A hegy ölelésében várja jobb sorsát ez a 130 éves kastély. Egykor egy nemes család építtette nyaralónak, évtizedekkel később szakszervezeti üdülő volt. A közelgő vihar még hangulatosabbá tette ezt az impozáns kastélyt

- árulta el az urbexes.

