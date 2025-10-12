Az orvos figyelmeztet: ezek a vécén jelentkező tünetek rákra utalhatnak – te is veszélyben lehetsz

Bizonyos vécézési szokások a férfiakat leggyakrabban érintő daganat, a prosztatarák jelei lehetnek. A betegség a világ 112 országában számít a leggyakoribb ráktípusnak: a halálozások 15 százalékáért felel. 2020-ban világszinten 1,4 millió prosztatarákos eset volt, ugyanakkor a kór egyre több embert érint évről évre. Egyes szakértők szerint 2040-re a megbetegedések éves száma eléri majd a 2,9 milliót.

A vécézési szokásaink könnyen utalhatnak daganatra

Fotó: Tualek Photographer

Vécézési szokások leplezik le a rákot

A prosztata egy apró, a húgyhólyag alatt elhelyezkedő mirigy, amely a sperma egyik összetevőjét termeli. A probléma akkor kezdődik, amikor sejtjei kontrollálatlanul növekedni kezdenek. A kezdeti szakaszban azonban gyakran semmilyen tünet nem jelentkezik, így sok férfi csak akkor fordul orvoshoz, amikor a daganat már a mirigy külső részét is eléri.

A leggyakoribb figyelmeztető jelek közé tartozik, ha valaki éjjel többször felébred pisilni, nehezen tudja megkezdeni a vizelést, vagy a vizeletsugár gyengébb a megszokottnál. Szintén gyanús, ha az ember úgy érzi, nem tud teljesen kiürülni a hólyagja, ha égető érzést tapasztal, esetleg vér jelenik meg a vizeletében vagy az ondójában. Emellett hátfájás, merevedési zavar és megmagyarázhatatlan fogyás is utalhat a betegségre.

A szakértők szerint nem minden esetben szükséges azonnali kezelés, hiszen a prosztatarák lassan fejlődhet, és előfordulhat, hogy évekig nem okoz komoly gondot. A döntés mindig attól függ, mennyire agresszíven viselkedik a daganat.

A legnagyobb kockázatnak az 50 év feletti férfiak, a fekete bőrű férfiak, illetve azok vannak kitéve, akiknek a családjában már előfordult prosztatarák. A szakértők ezért azt javasolják: aki ebbe a csoportba tartozik, vagy bármelyik tünetet észleli magán, haladéktalanul keresse fel a háziorvosát!

A vizsgálat során az orvos egy rövid beszélgetés után végbélen keresztüli tapintással és laborvizsgálattal tudja felmérni, van-e ok az aggodalomra. Szükség esetén további vizsgálatokra, például MRI-re vagy biopsziára is sor kerülhet – írja a Mirror.

A szakemberek szerint a kulcs az időben történő felismerés: ha a betegséget korán diagnosztizálják, a gyógyulás esélye rendkívül magas. A férfiak többsége azonban még mindig zavarban van, ha a témáról beszélni kell – pedig sok életet menthetne meg, ha a tünetekről időben szó esne az orvosi rendelőben.