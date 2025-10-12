Az orvos figyelmeztet: ezek a vécén jelentkező tünetek rákra utalhatnak – te is veszélyben lehetsz

Bizonyos vécézési szokások a férfiakat leggyakrabban érintő daganat, a prosztatarák jelei lehetnek. A betegség a világ 112 országában számít a leggyakoribb ráktípusnak: a halálozások 15 százalékáért felel. 2020-ban világszinten 1,4 millió prosztatarákos eset volt, ugyanakkor a kór egyre több embert érint évről évre. Egyes szakértők szerint 2040-re a megbetegedések éves száma eléri majd a 2,9 milliót.
A prosztata egy apró, a húgyhólyag alatt elhelyezkedő mirigy, amely a sperma egyik összetevőjét termeli. A probléma akkor kezdődik, amikor sejtjei kontrollálatlanul növekedni kezdenek. A kezdeti szakaszban azonban gyakran semmilyen tünet nem jelentkezik, így sok férfi csak akkor fordul orvoshoz, amikor a daganat már a mirigy külső részét is eléri.
A leggyakoribb figyelmeztető jelek közé tartozik, ha valaki éjjel többször felébred pisilni, nehezen tudja megkezdeni a vizelést, vagy a vizeletsugár gyengébb a megszokottnál. Szintén gyanús, ha az ember úgy érzi, nem tud teljesen kiürülni a hólyagja, ha égető érzést tapasztal, esetleg vér jelenik meg a vizeletében vagy az ondójában. Emellett hátfájás, merevedési zavar és megmagyarázhatatlan fogyás is utalhat a betegségre.
A szakértők szerint nem minden esetben szükséges azonnali kezelés, hiszen a prosztatarák lassan fejlődhet, és előfordulhat, hogy évekig nem okoz komoly gondot. A döntés mindig attól függ, mennyire agresszíven viselkedik a daganat.
A legnagyobb kockázatnak az 50 év feletti férfiak, a fekete bőrű férfiak, illetve azok vannak kitéve, akiknek a családjában már előfordult prosztatarák. A szakértők ezért azt javasolják: aki ebbe a csoportba tartozik, vagy bármelyik tünetet észleli magán, haladéktalanul keresse fel a háziorvosát!
A vizsgálat során az orvos egy rövid beszélgetés után végbélen keresztüli tapintással és laborvizsgálattal tudja felmérni, van-e ok az aggodalomra. Szükség esetén további vizsgálatokra, például MRI-re vagy biopsziára is sor kerülhet – írja a Mirror.
A szakemberek szerint a kulcs az időben történő felismerés: ha a betegséget korán diagnosztizálják, a gyógyulás esélye rendkívül magas. A férfiak többsége azonban még mindig zavarban van, ha a témáról beszélni kell – pedig sok életet menthetne meg, ha a tünetekről időben szó esne az orvosi rendelőben.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.