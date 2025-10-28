"Úgy éreztem, megőrülök" - 13 alkalommal küldték el az orvosok a nagybeteg fiatal nőt

Egy nő, akinél 3. stádiumú bélrákot diagnosztizálták, elárulta, hogy az orvosok 13 alkalommal utasították el a tüneteit, mondván, túl fiatal ahhoz, hogy rákban szenvedjen.

Folyamatosan elutasították az orvosok a fiatal lány tüneteit. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Több mint egy tucatszor diagnosztizálták félre az orvosok

Az Eveshamből származó Milli Tanner először 2021 júniusában, 19 éves korában fordult a háziorvosához, miután gyomorfájdalmat, deréktáji fájdalmat és véres székletet tapasztalt. Ezt követően egy rendkívül hosszú és kimerítő folyamat vette kezdetét, míg végül megkapta a helyes diagnózist.

A fiatal lány több mint egy tucat alkalommal fordult orvoshoz, de mindig azt mondták neki, hogy valószínűleg aranyere van, vagy irritábilis bél szindrómában (IBS) szenved, esetleg a menstruációs ciklusával lehet gond. Más orvosok pedig azt feltételezték, hogy túl sok alkoholt ivott az előző éjszaka során, és most ennek a következményeit érzi.

Valójában azonban egy életveszélyes daganat nőtt a lány szervezetében, amely már időközben átterjedt a nyirokcsomóira is, és arra kényszerítette, hogy lefagyassza a petesejtjeit, mivel az agresszív rákkezelése akár meddővé is teheti. Milli a diagnózisa óta kemoterápián, sugárkezelésen és műtéten is átesett, valamint állandó sztómát is kapott.

A rengeteg orvosi vizsgálat ellenére is éveken át húzódott a diagnózis

Először azt mondták, valószínűleg volt egy éjszaka, amikor túl sokat ittam, és ez irritálta a gyomromat. Viszont a vérzés nem múlt el, a hasi fájdalom is folyamatos volt. A háziorvosnál felmerült, lehet, hogy a menstruációmmal függ össze. Azonban én mondtam, hogy ez nem olyan, a menstruációnál havonta egy hétig fáj az ember hasa, és vérzik, de nem a végbélen keresztül

- mesélt első orvosi látogatásáról a fiatal lány.

A háziorvosa ezután ultrahangra küldte, epekőre gyanakodva, majd fizioterapeutához, hogy kizárják a hátfájás okozta panaszokat. Ekkor az orvosok lényegében aranyérnek könyvelték el a dolgot, és a kimerültséget a kocsmában végzett munkájának tulajdonították.

Milli azonban minden egyes alkalommal vérzett, amikor vécére ment.

Még képeket is mutattam nekik a vér mennyiségéről: minden alkalommal véreztem. Mondtam, hogy ez nem egy kevés vér a papíron, tele van vele a vécécsésze.

Amikor a sürgősségire ment, ott azt tanácsolták neki, hogy keresse fel ismét a háziorvosát.

Második véleményt is kikértem. Az orvos visszajött, és azt mondta: "Beszéltem egy másik sürgősségi osztállyal. Maga túl fiatal. Most elégedett?"

Milli végül rendelt egy tesztet az internetről, amely a székletben lévő, bélrákra utaló vérnyomokat mutatja ki. A teszt pozitív lett, az eredményt pedig elvitte a háziorvosához, de még hónapokig tartott, mire elvégezték rajta a vizsgálatot.

A háziorvos beutalót küldött kolonoszkópiára, de azt mondták, 60 hetet kell várni. Az NHS (a brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat) protokollja szerint, mivel nem voltam elég idős, nem számítottam sürgős esetnek, amíg a saját széklet tesztjük pozitív nem lett.

Amikor a teszt végül megerősítette az eredményt, a lány sürgős beutalást kapott. Ekkor azonban Milli már legbelül érezte, hogy rákja van.

Tudtam, hogy ez lesz az eredmény. Utánanéztem mindennek, és borzasztóan frusztrált voltam. Úgy éreztem, megőrülök

- tette hozzá.