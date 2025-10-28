"Úgy éreztem, megőrülök" - 13 alkalommal küldték el az orvosok a nagybeteg fiatal nőt

Egy nő, akinél 3. stádiumú bélrákot diagnosztizálták, elárulta, hogy az orvosok 13 alkalommal utasították el a tüneteit, mondván, túl fiatal ahhoz, hogy rákban szenvedjen.
Az Eveshamből származó Milli Tanner először 2021 júniusában, 19 éves korában fordult a háziorvosához, miután gyomorfájdalmat, deréktáji fájdalmat és véres székletet tapasztalt. Ezt követően egy rendkívül hosszú és kimerítő folyamat vette kezdetét, míg végül megkapta a helyes diagnózist.
A fiatal lány több mint egy tucat alkalommal fordult orvoshoz, de mindig azt mondták neki, hogy valószínűleg aranyere van, vagy irritábilis bél szindrómában (IBS) szenved, esetleg a menstruációs ciklusával lehet gond. Más orvosok pedig azt feltételezték, hogy túl sok alkoholt ivott az előző éjszaka során, és most ennek a következményeit érzi.
Valójában azonban egy életveszélyes daganat nőtt a lány szervezetében, amely már időközben átterjedt a nyirokcsomóira is, és arra kényszerítette, hogy lefagyassza a petesejtjeit, mivel az agresszív rákkezelése akár meddővé is teheti. Milli a diagnózisa óta kemoterápián, sugárkezelésen és műtéten is átesett, valamint állandó sztómát is kapott.
Először azt mondták, valószínűleg volt egy éjszaka, amikor túl sokat ittam, és ez irritálta a gyomromat. Viszont a vérzés nem múlt el, a hasi fájdalom is folyamatos volt. A háziorvosnál felmerült, lehet, hogy a menstruációmmal függ össze. Azonban én mondtam, hogy ez nem olyan, a menstruációnál havonta egy hétig fáj az ember hasa, és vérzik, de nem a végbélen keresztül
- mesélt első orvosi látogatásáról a fiatal lány.
A háziorvosa ezután ultrahangra küldte, epekőre gyanakodva, majd fizioterapeutához, hogy kizárják a hátfájás okozta panaszokat. Ekkor az orvosok lényegében aranyérnek könyvelték el a dolgot, és a kimerültséget a kocsmában végzett munkájának tulajdonították.
Milli azonban minden egyes alkalommal vérzett, amikor vécére ment.
Még képeket is mutattam nekik a vér mennyiségéről: minden alkalommal véreztem. Mondtam, hogy ez nem egy kevés vér a papíron, tele van vele a vécécsésze.
Amikor a sürgősségire ment, ott azt tanácsolták neki, hogy keresse fel ismét a háziorvosát.
Második véleményt is kikértem. Az orvos visszajött, és azt mondta: "Beszéltem egy másik sürgősségi osztállyal. Maga túl fiatal. Most elégedett?"
Milli végül rendelt egy tesztet az internetről, amely a székletben lévő, bélrákra utaló vérnyomokat mutatja ki. A teszt pozitív lett, az eredményt pedig elvitte a háziorvosához, de még hónapokig tartott, mire elvégezték rajta a vizsgálatot.
A háziorvos beutalót küldött kolonoszkópiára, de azt mondták, 60 hetet kell várni. Az NHS (a brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat) protokollja szerint, mivel nem voltam elég idős, nem számítottam sürgős esetnek, amíg a saját széklet tesztjük pozitív nem lett.
Amikor a teszt végül megerősítette az eredményt, a lány sürgős beutalást kapott. Ekkor azonban Milli már legbelül érezte, hogy rákja van.
Tudtam, hogy ez lesz az eredmény. Utánanéztem mindennek, és borzasztóan frusztrált voltam. Úgy éreztem, megőrülök
- tette hozzá.
Milli végül 2023 novemberében kapta meg a diagnózist, miszerint bélrákja van.
Rögtön megláttam a képernyőn a daganatot. Megkérdeztem: "Mi az?" Az orvos csak annyit mondott, hogy daganat, majd visszakérdeztem: "Rák?", mire annyit felelt, hogy sajnálja.
Ekkorra a betegség már áttéteket képzett a nyirokcsomókban, és a 3. stádiumban járt. Bár a kezelések miatt perimenopauzába került, a legutóbbi CT- és kolonoszkópiás vizsgálatok nem mutattak ki rákot.
Óriási harc és stressz volt, mire végül diagnosztizáltak. Legalább 20 orvosi vizsgálaton voltam, köztük 13 háziorvosi látogatáson és egy sürgősségi alkalmon, ahol azt mondták, túl fiatal vagyok a rákhoz
- mesélte a fiatal nő.
Milli a történetével most másokat is arra biztat, hogy küzdjenek az igazukért, ha úgy érzik valami nincs rendben testükkel - írta a Daily Mail.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.