"Mindig bennem van a félelem, hogy visszatérhet" – átlagos tünetek mögé rejtőzött egy fiatal nő szokatlan betegsége

Amikor a melbourne-i Harriet Green a húszas évei közepén rosszul kezdte érezni magát, egyszerűen a stresszre fogta a tüneteket. Mindössze 26 éves volt, teljes munkaidőben dolgozott kereslet- és kínálattervezőként, és el sem tudta képzelni, hogy az enyhének tűnő panaszai valami sokkal komolyabb betegség jelei lehetnek.

Meglepő betegséget diagnosztizáltak a fiatal nőnél Fotó: Unsplash

Teljesen átlagos tünetek jelezték a szokatlan betegséget

A ma már 34 éves éves nő eleinte arra gyanakodott, hogy valamilyen ételintolerancia alakult ki nála, vagy csak túlhajtotta magát a munkában.

Ebéd után a munkahelyemen annyira hányingerem volt, hogy csak bámultam a számítógépet, próbáltam nem elhányni magam. A főnököm kiabált velem, de fizikailag képtelen voltam reagálni

– emlékezett vissza az első tünetre.

A hányinger azonban nem az egyetlen jel volt. Harriet teljesen erőtlenné vált, indokolatlan zúzódások jelentek meg rajta, és testmozgás után iszonyatosan rosszul érezte magát.

Egy nap, amikor hazafelé a kocsiban megvakarta a viszkető lábát, óriási kék foltot vett észre rajta.

Akkor gondoltam, hogy ez már tényleg nem normális. Másnap azonnal időpontot kértem az orvostól.

A kezdeti vérvizsgálatok azt mutatták, hogy Harriet vérszegény, ugyanakkor a vasszintje teljesen normális volt. A háziorvosa ezért gyorsan továbbküldte egy hematológushoz, és egy csontvelő-biopszia rendkívül szokatlan eredményt hozott egy fiatal, egyébként egészséges nő esetében: mielodiszpláziás szindrómát (MDS).

A doktornő felhívott a munkahelyemen, és azt mondta: "holnap be kell jönnie, és hozzon magával valakit." Na, ekkor kezdtem igazán pánikolni. Azt mondta, ne aggódjak, ez nem rák, de kezelni kell. Teljesen kiborultam.

Az MDS egy ritka vérképzőszervi rendellenesség, amely többnyire 60 év feletti férfiaknál fordul elő. Akkor alakul ki, amikor a csontvelő nem termel elegendő egészséges vérsejtet, ami vérszegénységhez, fertőzésekhez, valamint könnyű vérzéshez és véraláfutásokhoz vezethet.

Két héttel az első biopszia után Harriet állapota tovább romlott. A második vizsgálat kimutatta, hogy a betegsége már átalakult előleukémiás MDS-ből teljes akut mieloid leukémiává (AML).

Az onkológusom gyakorlatilag azt mondta, hogy az előttem álló 12 hónap teljesen a kezelésekről fog szólni.

Harriet intenzív kemoterápiát kezdett, és egy zárt, szűrt levegőjű környezetbe került, ahová tilos volt külső ételeket és ruhákat bevinni, hogy megvédjék, mivel az immunrendszere teljesen legyengült.

Az első alkalommal négy hétig voltam bent, aztán két hétre hazaengedtek, majd hat hétre vissza kellett mennem, mert a vérem nem regenerálódott. Az osztály nem börtön, de ha a véreredményeid nem jók, nem mehetsz ki. Be vagy zárva. Végül azért engedtek haza, mert a mentális egészségem már teljesen összeomlott

– vallotta be őszintén a fiatal nő.