SMA-s Zsoltika 18 éves, de sosem járt iskolába - pislogással kommunikál, különleges fejlesztést kap

Hamarosan kezdődik az iskola, újra csillogó szemű gyermekek töltik meg az iskolapadokat, barátságok szövődnek. A 18 éves, gerincvelő-eredetű izomsorvadással, SMA-val küzdő Zsoltika sosem fogja megtapasztalni, milyen iskolába járni, a szülők azonban mindent megtesznek azért, hogy a fiuk megfelelő fejlesztést kaphasson.

SMA Zsoltika az izomsorvadás miatt fejlesztő foglalkozást kap. / Fotó: beküldött

Zsoltika az izomsorvadás miatt ép tudattal él egy mozgásképtelen testben

Születése után mindössze egy évet jósoltak neki az orvosok, de már 18 éves. Nem tud járni, sem beszélni. A nap 24 órájában ellátásra van szüksége, szerencsére a szüleire mindig számíthat. Zsoltika tudata ép, azonban csak pislogással képes kommunikálni a külvilággal. Eldöntendő kérdésekre tud válaszolni, pislogással képes jelezni például az igent vagy a nemet. Lélegeztetőgépre van kötve, nyálszívóra van szüksége.

A 18 éves SMA-s fiú sosem járt iskolába

Zsoltika az állapota miatt sosem járt iskolába, speciális fejlesztést kap. Számára nincsenek külön osztályok, ballagás és egyéb megszokott iskolai dolgok, jegyeket sem kap. 23 éves koráig, hetente két alkalommal jár hozzá Tiszatenyőre az utazó tanár, fejlesztő pedagógus.

Zsoltika tud összeadni, kivonni, ismeri a betűket. Nagyon sokat tanulnak az internetről, például a NASA-ról, űrhajózásról, természetről. Dokumentumfilmeket néznek és „megbeszélik” azokat. Zsoltikát sok minden érdekli. Csernobiltól a hulladékgazdálkodásig mindenről van szó, persze amíg le lehet kötni Zsoltit, mert hát igazi gyerek, nem mindig van kedve " tanulni". A tanárnő kedves, türelmes, igazodik Zsolti hangulatához

– mesélte a Borsnak az anyuka, Török Mária, hozzátéve: „Ha letudták a kötelező tanulást, utána jöhet a szórakozás, fejlesztő, stratégiai társasjáték.”

A tanulás után jöhet a levezető társasjáték / Fotó: beküldött



Zsoltikának is van nyári szünet, ami hamarosan véget ér és újra megkezdődik számára is a tanítás.