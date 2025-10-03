"Ha tudtam volna, bele sem kezdek" – Pokoli kínok közt vesztette el az egyik szervét egy édesanya egy fogyasztószer miatt

Julie Reilly 2024 nyarán úgy döntött, fogyókúrás injekciók használatába kezd, miután úgy vélte, 57 évesen és 155 cm magasan túlsúlyos a maga 76 kg-jával. A fogyókúrás szernek köszönhetően végül 25 kg-mal lett könnyebb, azonban aligha érte meg: közben ugyanis erős hasi fájdalmak kínozták, melyet eleinte a menopauza tüneteinek vélt, később pedig az epehólyagját is el kellett távolítani a szer miatt.

Az 57 éves Julie Reilly pokoli kínokat élt át egy fogyókúrás injekció miatt Fotó: Kennedy News and Media / Northfoto

Fogyókúrás injekció miatt élt át szörnyű kínokat

Julie az injekciók használata közben egyre gyakrabban érzett szúró fájdalmat, amely lassan elviselhetetlenné vált. Végül olyan súlyos hasi görcsök törtek rá, hogy a földön fetrengett a fájdalomtól. Kórházba került 2025 májusában, kilenc hónappal a szer kezdése után. Ott az ultrahang epekövet mutatott ki. A 40 év feletti, túlsúlyos, vagy gyorsan fogyó nők különösen hajlamosak epekő kialakulására. Bár az epekő sokszor tünetmentes, szövődmények esetén az epehólyag eltávolítása szükségessé válhat. Pont ez történt Julie-val is, akinek augusztusban műtéttel eltávolították az epehólyagját, miután a kövek már fertőzést és belső vérzést is okoztak nála.

A birminghami édesanya úgy véli, az injekció felerősítette a problémát, pláne, hogy kiderült, a szer növelheti az epehólyag-betegségek, például az epekő kockázatát. Megdöbbentő, de a nő ennek ellenére is folytatja a kúrát, mert szeretné befejezni az utolsó hetek injekcióit.

Mindössze 155 centi vagyok, így 76 kg rengeteg volt rajtam. Az emberek most azt mondják, már fel sem ismernek. De soha életemben nem éreztem olyan fájdalmat, mint akkor: szúró, elviselhetetlen, földre döntő. Többször voltam sürgősségin, fertőzésem is lett és komoly belső vérzésem is volt. Senki nem mondta, hogy az injekció epekövet okozhat. Ha tudtam volna, bele sem kezdek. Minden gyógyszerhez adnak betegtájékoztatót, mellékhatásokkal. Ennél szerintem nem hangsúlyozták eléggé. Egy orvos azt mondta, a gyors fogyás miatt alakulhat ki

– idézte a nő szavait a The Sun.