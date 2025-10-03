Azt hitte vakbélgyulladás, beindult a szülés a 26 éves nőnél

Megdöbbentette a kórházi ápolókat, mikor kiderült, hogy Megan Isherwoodnak, akinek sürgősségi orvosi segítségre volt szüksége erős fájdalma miatt, nem vakbélgyulladással küzd, hanem valami sokkal rémisztőbb betegséggel.

Vakbélgyulladás gyanújával ment orvoshoz, végül kiderült az igazság Fotó: Forrás: Freepik.com

Vakbélgyulladás tüneteit produkálta, új életet hozott a világra

A 26 éves Megan Isherwood súlyos fájdalmai miatt orvosi segítségre szorult, majd oldalában keletkező fájdalma után véreset kezdett el hányni. A Blackpool Kórház orvosai vakbélgyulladástól tartottak, így ultrahang és CT-vizsgálatot rendeltek el, majd kis idő múlva kiderült a hihetetlen igazság.

Mindenki meglepetésére a felvételen észrevettek egy apró fejet és egy lábat, így hamar kiderült, hogy Megan terhes. Ez azért is volt furcsa, mert napokkal ezelőtt egy terhességi teszt negatív eredményt mutatott neki. A Burnley Kórházban szeptember 9-én végül életet adott a kis Jacksonnak, aki mindössze 2 kilogrammot nyomott.

Elállt a szavam – nem tudtam elhinni, ami épp történt. Nem volt semmi dudorom, egyetlen tünetem sem, egyszerűen csak váratlanul megérkezett

- idézi szavait a Mirror.

Aznap mikor Megan életet adott a babának, délután 4-kor rosszul ébredt, és megkérte a 26 éves barátnőjét, Gabbie Rose-t, hogy hozzon egy üveg kólát, mert úgy érezte, alacsony a vércukra. Ő javasolta, hogy menjen el a kórházba, mert rosszul néz ki.

Nagy a fájdalomtűrő képességem, szóval tudta, hogy valami baj van velem.

Fájdalma, magas pulzusa miatt azt hitték , hogy vakbélgyulladása van, majd az intenzív osztályra vitték, ahol hirtelen rengeteg vér ömlött belőle. A CT-vizsgálatot a terhesség kizárása miatt csinálták meg, végül az igazolta be a diagnózist.

Rögtön át is szállították a szülészetre, ahol az orvos azt mondta, hogy amikor úgy érzi, hogy nyomnia kell, nyomjon. Majd egy ilyen nyomás után az orvos már gratulált is neki a kisfia megszületéséhez.

Jackson 33 héttel korábban született és születése után leállt a légzés, így újra kellett élesztenie, majd átszállították egy másik kórterembe. Ott közölték vele, hogy mindketten fertőzésben szenvedtek, és szepszist diagnosztizáltak náluk , de mindketten teljesen felépültek az antibiotikum-kúra után. Mindössze néhány órával a kórházba érkezésük után Megan először láthatta Jacksont.

Nehezen tudtam felfogni, mi történt – azon gondolkodtam, honnan jöttél te.

Szeptember 25-én végül kiengedték a kórházból, azóta is Jackson boldogan él édesanyjával. Megan a helyi közösség segítségét kérte, miután hirtelen kiderült, hogy szült egy kisfiút, mivel nem volt semennyire felkészülve a kicsi érkezésére.

„Amikor elmondtam a családomnak, nem tudták elhinni – és én sem hiszem még mindig.”