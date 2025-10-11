Félelmetes felvétel az űrből, ezt mi is megérezhetjük

Történelmet írtak a csillagászok: először sikerült lefotózni két fekete lyukat, amint egymás körül keringenek. A döbbenetes felfedezést a finn Turku Egyetem kutatói tették a OJ287 nevű galaxis középpontjában, mintegy ötmilliárd fényévre a Földtől.
Korábban a tudomány csak egyes fekete lyukakról tudott képeket készíteni – például a Tejútrendszer középpontjában lévő Sagittarius A*-ról. Most azonban első ízben bizonyították, hogy a fekete lyukak párosan is létezhetnek, egymás gravitációs fogságában.
A csillagászok a világ valaha volt legnagyobb virtuális rádióteleszkópját használták, amelyet a Földön elhelyezett antennák és egy, a Hold felé tartó műhold kombinációjával hoztak létre. Így egy olyan eszközt kaptak, amely tizenötször nagyobb, mint maga a Föld, és százezerszer részletesebb képet tudott készíteni, mint korábban bármikor.
Professzor Mauri Valtonen szerint:
„Először sikerült képet alkotnunk két fekete lyukról, amelyek egymás körül keringenek.”
A galaxis központjában egy óriási fekete lyuk található, mellette pedig egy jóval kisebb, amely 12 évente egyszer teljes kört tesz körülötte. A felvételek szerint a nagyobbik tömege több mint 18 milliárdszorosa a Napénak, míg a kisebbiké „mindössze” 150 millió naptömeg. Amikor a kisebb fekete lyuk áthalad a nagyobb forró gáz- és porfelhőjén, minden alkalommal több Napnyi anyagot ragad magával – de ez alig befolyásolja a kolosszális rendszert írja a Daily Mail.
A fekete lyukak maguk láthatatlanok, hiszen még a fényt is elnyelik, ám a kutatók a körülöttük kiáramló részecskenyalábokból (jetekből) következtettek a helyzetükre. Ezek a sugárnyalábok pontosan ott jelentek meg, ahol az elméleti számítások szerint lenniük kellett, ezzel végleg bebizonyítva a kettős fekete lyukak létezését.
A kisebb objektum által kibocsátott jet különösen érdekes: a mozgás hatására csavarodva, „csóváló” mozdulatokkal tör elő – akárcsak egy vadul pörgő tűzoltótömlőből a vízsugár.
A felfedezés Einstein általános relativitáselméletét is megerősíti, amely szerint két hatalmas égitest mozgása hullámokat kelt a tér-idő szövetében. Most először sikerült ezt a folyamatot közvetlenül megfigyelni, és az eredmény olyan lenyűgöző, hogy a kutatók szerint:
„Olyan, mintha az univerzum szívverését hallanánk.”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.