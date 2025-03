Új módszer: Visszatérhet a szaglásunk és ízlelésünk a covid után?

2020-ban kitört a koronavírus járvány, a legtöbben teljesen felépültek belőle. Sajnos azonban vannak, akiknél a fertőző betegség súlyos, hosszú távú hatásokhoz vezetett. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint minden 100 koronavírus fertőzött emberből körülbelül hatnál hosszú ideig tart a Covid, amely világszerte több millió embert érint. A több mint 200 különböző tünet között a leggyakoribbak a szaglás- és ízlelés elvesztése. Erre találtak most módszert a londoni University College London Hospitals NHS Foundation Trust (UCLH) sebészei.

Az új módszer segíthet a poszt-covid okozta szaglás és ízlelés visszanyerésében. Fotó: Shutterstock

A módszer, ami visszahozza a szaglásod és ízlelésed

Jelenleg két újabb módszerről számoltak be a lapok. A londoni orvosok úttörő műtétet hajtottak végre, és sikerült a páciensek szaglását és ízlését visszaállítaniuk. A módszer funkcionális szeptorhinoplasztika néven ismert. Ez a technika - röviden fSRP – segítségével kibővítik az orr légutakat, ezzel indítják el a szaglás helyreállítását. Akik régóta küzdenek ezekkel a tünetekkel, korábban szaglás tréningeket vagy kortikoszteroidokkal próbálkoztak, ezek azonban kudarcot vallottak. Az fSRP egy olyan módszer, amit orrsövény eltérés esetén alkalmaznak, és a korrigálás közben ezzel a beavatkozással növelik az orrjárat méretét, ezáltal pedig fokozódik a légáramlás. A műtét körülbelül 30%-kal növelte a légutat, és ezáltal 30%-kal a légáramlást is. Ennek a segítségével pedig újra aktivizálni tudták a szaglást, és ízlelést. Kísérletet is végeztek, ahol 12 betegnél az fSRP módszert alkalmazták, 13 betegnél pedig a szaglás tréning módszerét, írta meg a Facial Plastic Surgery folyóirat. A kísérleten szagtesztet kellett végezniük a résztvevőknek. Akik a fSRP technikával próbálkoztak, jobb eredményekről számoltak be.

A kísérletek jó eredményeket mutattak. Fotó: Ground Picture

A PRP alkalmazása is ígéretesnek hangozhat

Még 2025 februárjában egy másik módszer is felütötte a fejét. Itt Chrissi Kelly, egy londoni nő esete érdekes, aki arcüreggyulladás következtében vesztette el a szaglását. A trombocitadús plazma – röviden PRP – segítségével előállítottak egy injekciót, ami gyógymódot nyújthat. A PRP a kórházakban használt centrifugákkal állítják elő, és a páciens saját vérét használják fel ehhez. Kórházi eljárásként azonban még nem használható, ehhez engedélyt kell kapnia az ezzel foglalkozó orvosnak, Hopkinsnak, és más fül-orr-gégészeti csapatoknak. Kellynek még két további PRP injekciót kellene megkapnia a következő három hónapban a kezelés befejezéséhez.