"Eltűntek a gyermekeim a hálószobájukból - 6 hónap telt el, de még mindig nem találjuk őket"

Hat hónap telt el azóta, hogy a testvérpár, a 4 éves Jack és a 6 éves Lilly Sullivan rejtélyes módon eltűnt a saját hálószobájukból, és még mindig nem kerültek elő. Édesanyjuk szívszaggató nyilatkozatban számolt be az eddigi keresési kísérletekről.

Az eltűnt gyerekek édesanyja továbbra is kétségbeesetten keresi őket (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash.com

Szokatlan dolgot láttak a szomszédok, miután eltűntek a gyermekek

Jack és Lilly 2025. május 2-án tűntek el a család vidéki otthonából, a nova scotiai Lansdowne Station-ből. Édesanyjuk, Malehya Brooks-Murray jelentette be eltűnésüket a hatóságoknak, miután azt hitte, hogy a két kicsi elszökött a házból, ahol édesanyjukkal, nevelőapjukkal, Daniel Martellel és húgukkal, Meadow-val éltek.

A beszámolók szerint az anya körülbelül 10:00 körül hallotta, hogy a két gyerek a szomszédos szobában játszik, de amikor később megnézte őket, már nem voltak ott. A feltételezések szerint a teraszajtón át távoztak.

A kanadai gyermekek eltűnése után azonnal intenzív keresés indult, és több tanút is kihallgattak.

Az egyik helyi lakos, Brad Wong, arról számolt be, hogy egy hangos járművet hallott a ház közelében haladni május 2-án hajnalban. Az egyik bírósági dokumentumban Charlene Curl rendőrtiszt azt írta, hogy Wong elmondta, az ő háza magasabban fekszik, mint Daniel háza, így látta a jármű fényeit a fák teteje fölött.

Azt mondta, a jármű háromszor vagy négyszer is elment éjfél után, a kora reggeli órákban. Azt hallotta, hogy a jármű eltávolodott, megállt, majd visszatért. Végig hallótávolságon belül maradt

- áll a dokumentumokban.

Egy másik szomszéd, Justin Smith, szintén azt mondta a rendőröknek, hogy hajnali fél kettő körül hallott egy autót megfordulni a vasúti sínek közelében, a család háza mellett.

Smith később beszélt Brad Wonggal, aki közölte vele, hogy Daniel autója öt-hat alkalommal is elment aznap éjjel. Wong azt mondta, a Smith által hallott kocsi Danielé volt.

- írta a rendőrtiszt.

Daniel azt állította, hogy elég korán lefeküdt aludni, és csak másnap reggel ébredt fel. Azt is mondta, hogy senki sem hagyta el a házat, és nem volt látogatójuk azon a rejtélyes napon. Közben Malehya, a nyomozóknak azt mondta, partnere azt állította, hogy fent maradt takarítani, de nem tudta megmondani, mit, mivel reggelre sem volt rend a házban.