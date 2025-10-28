"Eltűntek a gyermekeim a hálószobájukból - 6 hónap telt el, de még mindig nem találjuk őket"

Hat hónap telt el azóta, hogy a testvérpár, a 4 éves Jack és a 6 éves Lilly Sullivan rejtélyes módon eltűnt a saját hálószobájukból, és még mindig nem kerültek elő. Édesanyjuk szívszaggató nyilatkozatban számolt be az eddigi keresési kísérletekről.
Jack és Lilly 2025. május 2-án tűntek el a család vidéki otthonából, a nova scotiai Lansdowne Station-ből. Édesanyjuk, Malehya Brooks-Murray jelentette be eltűnésüket a hatóságoknak, miután azt hitte, hogy a két kicsi elszökött a házból, ahol édesanyjukkal, nevelőapjukkal, Daniel Martellel és húgukkal, Meadow-val éltek.
A beszámolók szerint az anya körülbelül 10:00 körül hallotta, hogy a két gyerek a szomszédos szobában játszik, de amikor később megnézte őket, már nem voltak ott. A feltételezések szerint a teraszajtón át távoztak.
A kanadai gyermekek eltűnése után azonnal intenzív keresés indult, és több tanút is kihallgattak.
Az egyik helyi lakos, Brad Wong, arról számolt be, hogy egy hangos járművet hallott a ház közelében haladni május 2-án hajnalban. Az egyik bírósági dokumentumban Charlene Curl rendőrtiszt azt írta, hogy Wong elmondta, az ő háza magasabban fekszik, mint Daniel háza, így látta a jármű fényeit a fák teteje fölött.
Azt mondta, a jármű háromszor vagy négyszer is elment éjfél után, a kora reggeli órákban. Azt hallotta, hogy a jármű eltávolodott, megállt, majd visszatért. Végig hallótávolságon belül maradt
- áll a dokumentumokban.
Egy másik szomszéd, Justin Smith, szintén azt mondta a rendőröknek, hogy hajnali fél kettő körül hallott egy autót megfordulni a vasúti sínek közelében, a család háza mellett.
Smith később beszélt Brad Wonggal, aki közölte vele, hogy Daniel autója öt-hat alkalommal is elment aznap éjjel. Wong azt mondta, a Smith által hallott kocsi Danielé volt.
- írta a rendőrtiszt.
Daniel azt állította, hogy elég korán lefeküdt aludni, és csak másnap reggel ébredt fel. Azt is mondta, hogy senki sem hagyta el a házat, és nem volt látogatójuk azon a rejtélyes napon. Közben Malehya, a nyomozóknak azt mondta, partnere azt állította, hogy fent maradt takarítani, de nem tudta megmondani, mit, mivel reggelre sem volt rend a házban.
Minden erőfeszítés ellenére a két kisgyermeknek azóta sem akadta a nyomára. Hat hónappal az után, hogy utoljára látta gyermekeit, Malehya szívszorító bejegyzést tett közzé a Facebookon
Anyaként jobban szeretem a gyermekeimet, mint az életet magát, és összetörik a szívem, hogy nem ölelhetem magamhoz Lillyt és Jacket. A vágy, hogy visszatérjenek hozzám, olyan erős érzés, amit sosem tudtam elképzelni. Egyetlen nap, perc vagy másodperc sem telik el anélkül, hogy ne gondolnék rájuk.
Bár az eltűnésükről különféle elméletek terjednek az interneten, a hatóságok továbbra is úgy vélik, hogy a gyerekek együtt sétáltak el otthonról. Rob McCamon őrmester elmondta, hogy az ügyet továbbra is eltűnt személyek eseteként kezelik, és jelenleg nincs bizonyíték bűncselekményre.
A keresés folytatódik, és november 15-re nagyszabású akciót terveznek Jack és Lilly megtalálására, különös tekintettel a hőmérséklet csökkenése miatt. Önkéntesek is csatlakozni fognak a kutatáshoz, amelyet a Please Bring Me Home nevű kanadai szervezet szervez - írta a Mirror.
