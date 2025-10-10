Megállapította a bíróság, ki a felelős a csányi mászókabalesetben meghalt 6 éves Merci haláláért

6 évvel a tragédia után, ami egy egész falut megrázott, kiderült ki a felelős. A Hatvani Járásbíróság közbenső ítéletet hozott a csányi mászókabaleset ügyében.

6 év után kiderült, ki a felelős a csányi mászókabaleset ügyében Fotó: Bors

6 év után végre lezárulhat a csányi mászókabaleset ügye

2019 őszén a hatéves Radics Mercédesz két társával játszott a csányi óvoda udvarán, amikor a hálós mászóka váratlanul kidőlt. A gerenda a kislány fejére zuhant, aki a helyszínen életét vesztette. A tragédia után kiderült, hogy az óvoda vezetői tudtak arról, hogy a játék javításra szorul, de csak áthelyezték egy másik területre, kitámasztás nélkül. Az idő múlásával a szerkezet lábazata elkorhadt, amit senki sem ellenőrzött.

A Hatvani Járásbíróság október 2-án hozott közbenső ítéletében megállapította, hogy az óvodának teljes kártérítési felelőssége van a balesettel összefüggésben. Az ítélet egyelőre nem jogerős, de a család mintegy 70 millió forint sérelemdíjat követel. A büntetőperben októberben várható elsőfokú döntés.

Lincshangulat a faluban és egy egész ország megrázva

A tragédia miatt az óvoda akkori vezetőjét és a falu polgármesterét is felelősségre vonhatják, mivel az ügyészség szerint tudtak a játék életveszélyes állapotáról, mégsem intézkedtek. A mászókát korábban áthelyezték és a tartólétráját sem rögzítették újra, így azt csupán két, idővel elkorhadt láb tartotta.

A történtek az egész országot felkavarták, és a faluban lincshangulat alakult ki, amit csak a gyászoló szülők csillapítottak.

Nem létezik az a pénzmennyiség, ami pótolhatná Mercit. Rengetegszer elképzelem, hogy a kislányom vajon most hol tartana az életben. 12 éves lenne, jól tanulna, sokat foglalkozna a testvéreivel, és egy nagyon szép és felelős hivatásra készülne. Képtelen vagyok azt mondani, hogy ez a pénz szebbé teheti az életünket, de az biztos, hogy egy kicsit jobbá. Négy saját gyermeket és egy unokát is nevelek, nekik pedig szeretnék ingatlant biztosítani, illetve igyekszem a tanulmányaikat is fedezni

- mondta Merci édesapja, Radics Béla.

Bár a pénz nem fogja pótolni kislányukat a szülők az egészre síron túlról adott ajándékként tekintenek a kis Mercitől - írta a HEOL.