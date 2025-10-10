Ázsia ExpresszKrasznahorkai LászlóMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Gedeon névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Megállapította a bíróság, ki a felelős a csányi mászókabalesetben meghalt 6 éves Merci haláláért

csányi mászókabaleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 10. 17:10
óvodaítélet
Egy óvodai mászóka dőlt rá 2019 őszén a 6 éves Radics Mercédeszre, aki a helyszínen meghalt. A tragédia megrázta egész falut, most, hat évvel később a bíróság kimondta, ki a felelős a csányi mászókabalesetért.

6 évvel a tragédia után, ami egy egész falut megrázott, kiderült ki a felelős. A Hatvani Járásbíróság közbenső ítéletet hozott a csányi mászókabaleset ügyében.

6 év után kiderült, ki a felelős a csányi mászókabaleset ügyében.
6 év után kiderült, ki a felelős a csányi mászókabaleset ügyében Fotó: Bors 

6 év után végre lezárulhat a csányi mászókabaleset ügye

2019 őszén a hatéves Radics Mercédesz két társával játszott a csányi óvoda udvarán, amikor a hálós mászóka váratlanul kidőlt. A gerenda a kislány fejére zuhant, aki a helyszínen életét vesztette. A tragédia után kiderült, hogy az óvoda vezetői tudtak arról, hogy a játék javításra szorul, de csak áthelyezték egy másik területre, kitámasztás nélkül. Az idő múlásával a szerkezet lábazata elkorhadt, amit senki sem ellenőrzött.

A Hatvani Járásbíróság október 2-án hozott közbenső ítéletében megállapította, hogy az óvodának teljes kártérítési felelőssége van a balesettel összefüggésben. Az ítélet egyelőre nem jogerős, de a család mintegy 70 millió forint sérelemdíjat követel. A büntetőperben októberben várható elsőfokú döntés.

Lincshangulat a faluban és egy egész ország megrázva

A tragédia miatt az óvoda akkori vezetőjét és a falu polgármesterét is felelősségre vonhatják, mivel az ügyészség szerint tudtak a játék életveszélyes állapotáról, mégsem intézkedtek. A mászókát korábban áthelyezték és a tartólétráját sem rögzítették újra, így azt csupán két, idővel elkorhadt láb tartotta.

A történtek az egész országot felkavarták, és a faluban lincshangulat alakult ki, amit csak a gyászoló szülők csillapítottak.

Nem létezik az a pénzmennyiség, ami pótolhatná Mercit. Rengetegszer elképzelem, hogy a kislányom vajon most hol tartana az életben. 12 éves lenne, jól tanulna, sokat foglalkozna a testvéreivel, és egy nagyon szép és felelős hivatásra készülne. Képtelen vagyok azt mondani, hogy ez a pénz szebbé teheti az életünket, de az biztos, hogy egy kicsit jobbá. Négy saját gyermeket és egy unokát is nevelek, nekik pedig szeretnék ingatlant biztosítani, illetve igyekszem a tanulmányaikat is fedezni

- mondta Merci édesapja, Radics Béla.

Bár a pénz nem fogja pótolni kislányukat a szülők az egészre síron túlról adott ajándékként tekintenek a kis Mercitől - írta a HEOL.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu