Anyai megérzés mentette meg a 9 éves fiút, 23 órás műtét után kerekesszékbe kényszerült

Egy anyuka arra biztat másokat, hogy bízzanak anyai megérzéseikben, miután kilencéves kisfiát agydaganattal diagnosztizálták.
A swindoni Spencer Helliwellt 2024 márciusában medulloblasztómával diagnosztizálták. A kisfiúnak eleinte csak lusta szem szindrómája volt, de hirtelen nyáladzani kezdett, és gyakori fejfájásra panaszkodott.
Azt mondták, ha kicsit is később megyünk orvoshoz, akkor nem élt volna sokáig.
- mondta anyukája, Char Humphries.
Az édesanya először szemészhez vitte fiát, aki észrevette, hogy valami nincs rendben, és egy nagyobb kórházba küldte őket tovább.
Kétszer is elvittem szemészetre és egyszer sem találtak semmit, de amikor megemlítettem az orvosnak a fejfájdalmakat, átküldött egy nagyobb kórházba. Ekkor még csak azt hitték, lézeres műtétre lehet szüksége.
Egy szemfelvételen árnyékot láttak Spencer szeme mögött, és egy CT-vizsgálat segítségével végül megtalálták a daganatot. Bár anyukája próbálta elmagyarázni Spencernek, mi történik vele, nem nagyon értette, mi zajlik. Az anyuka ekkor már teljesen összetört.
A kisfiú két műtéten esett át, amelyek összesen 23 órán át tartottak. A kilenc hónap kemoterápia után agya jobb oldala károsodott, így most kerekesszéket használ, és az egyik szemét tapasszal kell takarnia.
Spencer ennek ellenére visszatért az iskolába. Édesanyja sírva búcsúzott tőle, mert sosem hitte volna, hogy ez valaha megtörténhet - írja a People.
A megérzésemben bízni volt a legjobb dolog döntés, és minden anyukának így kell tenni, ugyanis ez megmentheti gyermekük életét.
