Hat évre ítélték, most pedig attól fél, hogy nem éli meg a szabadulást: a 57 éves Farah Damji szerint a börtönben elsorvasztották az életmentő kezelési esélyeit, miután az őt ellátó kórháztól több tíz kilométerre fekvő intézetbe szállították át. Az elítélt nő III. stádiumú, HER2-pozitív mellrákkal küzd, mégis – állítása szerint – több mint 20 időpontja maradt el, és már kicsúszott a kemoterápia és a sugárterápia hatékony időablakából.
„Mellrákot diagnosztizáltak nálam – most a börtönben hagynak meghalni, és nem ez a legrosszabb”
– fakadt ki.
Damji korábban a brit HMP Bronzefield börtönben ült, ahol nemcsak a saját ellátásáért küzdött, de más rabnők problémáit is szóvá tette. Úgy érzi, ezért rakták ki onnan: szeptember 13-án tíz percet kapott a csomagolásra, majd a HMP Eastwood Parkba vitték – jóval messzebb a londoni University College Hospitaltól (UCLH), ahol az onkológusai kezelték.
„Kint megkapnám a kezeléseket, bent nincs rendszer, csak rögtönzés”
– mondta.
A története tavaly tavasszal vett drámai fordulatot: hármas lumpectomia után, még a posztoperatív órákban őrökhöz láncolták, miközben fertőzésekkel küzdve három hónapot töltött kórházban. A bíróság számára jelentést író Dr. Jake Hard, a fogvatartottak egészségügyének szakértője már 2024-ben figyelmeztetett: a börtön nem tudja biztosítani a napi szintű, három héten át tartó sugárkezelés logisztikáját – személyzethiány és szállítási lemondások miatt.
„Minden aggodalmam valóra vált”
– mondta most a Mirrornak.
Damji állítja: azóta csupán egy telefonos konzultációt bonyolítottak le az onkológusával, kettőt lemondtak, a Phesgo kombinált injekció (amely 20% körüli túlélési esélyét akár 67% fölé növelhetné) sorsa pedig bizonytalan.
„Távol vagyok mindentől és mindenkitől. Szándékosan elszigeteltek”
– fogalmazott.
A Belügyminisztérium szerint a rabok mindig kapnak indoklást az áthelyezésről, a Bronzefield szóvivője pedig közölte: egyedi ügyekről nem nyilatkoznak, a panaszokra bejáratott eljárásrend van. Az UCLH – betegjogokra hivatkozva – csak a páciens hozzájárulásával adhat tájékoztatást.
Damjit idén júliusban hat évre ítélték: öt és fél év zaklatásért, hat hónap két rendbeli csalásért, valamint egy nap útlevéllel kapcsolatos bűncselekményért (egyidejű letöltéssel). A nő azonban most nem az ítélettől, hanem az időtől fél:
„Ez az életem. Ha kint lennék, már a felépülés szakaszában járnék. Bent csak várakozom.”
