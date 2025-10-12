Hat évre ítélték, most pedig attól fél, hogy nem éli meg a szabadulást: a 57 éves Farah Damji szerint a börtönben elsorvasztották az életmentő kezelési esélyeit, miután az őt ellátó kórháztól több tíz kilométerre fekvő intézetbe szállították át. Az elítélt nő III. stádiumú, HER2-pozitív mellrákkal küzd, mégis – állítása szerint – több mint 20 időpontja maradt el, és már kicsúszott a kemoterápia és a sugárterápia hatékony időablakából.

A nő szerint a börtönben direkt hagyták meghalni Fotó: txking / Shutterstock

„Mellrákot diagnosztizáltak nálam – most a börtönben hagynak meghalni, és nem ez a legrosszabb”

– fakadt ki.

Damji korábban a brit HMP Bronzefield börtönben ült, ahol nemcsak a saját ellátásáért küzdött, de más rabnők problémáit is szóvá tette. Úgy érzi, ezért rakták ki onnan: szeptember 13-án tíz percet kapott a csomagolásra, majd a HMP Eastwood Parkba vitték – jóval messzebb a londoni University College Hospitaltól (UCLH), ahol az onkológusai kezelték.

„Kint megkapnám a kezeléseket, bent nincs rendszer, csak rögtönzés”

– mondta.

Az asszony úgy érzi: a börtönön kívül már rég a felépülésével törődhetne

A története tavaly tavasszal vett drámai fordulatot: hármas lumpectomia után, még a posztoperatív órákban őrökhöz láncolták, miközben fertőzésekkel küzdve három hónapot töltött kórházban. A bíróság számára jelentést író Dr. Jake Hard, a fogvatartottak egészségügyének szakértője már 2024-ben figyelmeztetett: a börtön nem tudja biztosítani a napi szintű, három héten át tartó sugárkezelés logisztikáját – személyzethiány és szállítási lemondások miatt.

„Minden aggodalmam valóra vált”

– mondta most a Mirrornak.

Damji állítja: azóta csupán egy telefonos konzultációt bonyolítottak le az onkológusával, kettőt lemondtak, a Phesgo kombinált injekció (amely 20% körüli túlélési esélyét akár 67% fölé növelhetné) sorsa pedig bizonytalan.

„Távol vagyok mindentől és mindenkitől. Szándékosan elszigeteltek”

– fogalmazott.

A Belügyminisztérium szerint a rabok mindig kapnak indoklást az áthelyezésről, a Bronzefield szóvivője pedig közölte: egyedi ügyekről nem nyilatkoznak, a panaszokra bejáratott eljárásrend van. Az UCLH – betegjogokra hivatkozva – csak a páciens hozzájárulásával adhat tájékoztatást.