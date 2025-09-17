Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Focimeccsekkel csalt ki közel tízmillió forintot az ismerőseitől egy debreceni férfi

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 17. 14:43
Több mint száz tanút hallgattak ki az ügyben. Nem csak foci jegyekkel üzletelt.

A debreceni rendőrök lezárták annak a csalónak az ügyét, aki focimeccsekre szóló hamis jegyekkel és utazási ajánlatokkal közel tízmillió forintot csalt ki ismerőseitől. A férfi különböző módszereket dolgozott ki, hogy minél könnyebben és gyorsabban jusson pénzhez, és ehhez sem időt, sem energiát nem sajnált. Főként nagyobb labdarúgó rangadókra kínált belépőjegyeket, amelyekre a vásárlók rendre elküldték a kért összeget, de sem a jegyeket, sem a pénzüket nem kapták vissza. 

Nem csak focimeccsekkel üzletelt

Több esetben komplett utazási csomagot is ígért külföldi meccsekre, amely tartalmazott volna repülőjegyet, szállást és mérkőzésbelépőt, de a fizetés után ezekből semmi nem valósult meg, csak az ígéretek maradtak. Ha kisebb összegre volt szüksége rövid idő alatt, azt a történetet adta elő, hogy a lakásában éppen a fűtésszerelő dolgozik, de nincs készpénze – írta meg az Origo.

A 38 éves férfi mintegy harminc ismerősét verte át, összesen közel tízmillió forint kárt okozva. Egyes áldozatoknak megpróbált visszafizetni valamennyit, de kiderült, hogy ezt is a korábban tőlük kicsalt pénzből tette. A nyomozás során több mint száz tanút hallgattak meg, szakértőt is bevontak, majd a férfit gyanúsítottként kihallgatták. Ellene 41 rendbeli csalás és sikkasztás miatt indult eljárás. A Debreceni Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya elvégezte a szükséges eljárási lépéseket, az ügy iratait pedig továbbította az ügyészségnek a police.hu szerint.

 

 

