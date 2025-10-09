Egy hatvanéves brit férfi, Matthew Padley éveken át azt hitte, hogy hátfájása csupán a kor velejárója. Végül azonban kiderült, hogy valójában egy halálos kór, a mielóma, azaz a csontvelő által termelt sejtek betegsége támadta meg a szervezetét. Addigra a betegség már annyira tönkretette a csontjait, hogy két centiméterrel lett alacsonyabb, mire az orvosok végre diagnosztizálták.

Az orvosokat teljesen átverte a betegség.

Fotó: illustrissima / Shutterstock

A Greater Manchesterből származó villamosmérnök 2022 szeptemberében kezdett erős hátgörcsöket tapasztalni, de fájdalmait eleinte csak fájdalomcsillapítóval kezelte. Amikor hónapokkal később orvoshoz ment, először korai csontritkulást állapítottak meg nála. Csak 2023 májusában derült ki, hogy a háttérben gyógyíthatatlan vérrák áll.

„Sokk volt hallani, hogy gyógyíthatatlan”

– mesélte Matthew.

„Két centivel lettem alacsonyabb, mire az orvosok végre rájöttek, szörnyű dolog lakozik bennem. Egy röntgenen mutatták meg, hogy a hátam gyakorlatilag összeomlott. A radiológus megkérdezte, elestem-e valaha – csak egy 2020-as ausztráliai buszbaleset jutott eszembe, amikor leestem az ülésről.”

A betegség árnyékában

A mielóma alattomos betegség: a tünetei – például hátfájás, fáradékonyság vagy gyengeség – gyakran az öregedés jeleinek tűnnek, ezért sokan csak későn kapnak pontos diagnózist. A Myeloma UK szerint a betegek fele több mint öt hónapot vár a felismerésre – ez idő alatt a betegség visszafordíthatatlan károkat okozhat.

Matthew kemoterápiát és őssejt-transzplantációt kapott, ám az első kezelések súlyos mellékhatásokat okoztak: csalánkiütés, látásproblémák és alacsony vérnyomás miatt többször kórházba került.

„Mentálisan is megviselt, de a legnehezebb talán a feleségemnek, Diane-nek volt. Az ember elfelejti, mennyire szenvednek a hozzátartozók is”

– vallotta be. Ma már remisszióban van.

„Március 12-ét hívjuk a ‘remisszió napjának’ – ez az a nap, amikor a mielóma ‘elaludt’. Tudom, egyszer visszatér majd, de addig is minden napot meg akarok élni”

– mondta.

A férfi ma újra önkéntesként dolgozik cserkészvezetőként, és utazásokat tervez feleségével, írja a Mirror.

„Nem engedem, hogy a betegség határozza meg az életemet”

– fogalmazott.