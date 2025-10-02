A világ legidősebb embere 117 éves volt – szerinte ezek a hosszú élet titkai

Maria Branyas 117 éves korában döntött Guinness-világrekordot. A kutatók példaképként tekintenek rá, amikor a hosszú élet titkairól beszélnek.
Halála előtt (2024. augusztus 19-én) a Josep Carreras Intézet Barcelonában megvizsgálta Branyas genetikai mintáit, hogy fényt derítsenek hosszú életének titkaira.
A Guinness World Records-nak adott interjújában elmondta, hogy a hosszú életét a rendre, a nyugalomra, a családdal, barátokkal és a természettel ápolt jó kapcsolatra, az érzelmi stabilitásra, a felesleges aggodalmak és megbánás hiányára, a pozitív gondolkodásra, valamint a mérgező emberektől való távolságtartásra vezeti vissza.
Dr. Manel Esteller szerint a tőle kapott genetikai mintákat a lehető legnagyobb óvatossággal elemezték, és az eredmények sok mindenre adtak magyarázatot.
Bár az öregedés jelei nála is észlelhetők voltak, Branyas genetikai profiljában megjelentek a neuroprotekcióval és kardioprotekcióval összefüggő jellemzők, valamint az alacsony gyulladásszint is.
Branyas kivételes genommal rendelkezett, amely gazdag volt olyan génvariánsokban, amelyeket más fajoknál, például kutyáknál, férgeknél és legyeknél, is a megnövekedett élettartammal hoznak összefüggésbe. Emellett olyan gének is jelen voltak nála, amelyek kardiolipid-védelmet biztosítanak, valamint hozzájárulnak a kognitív funkciók megőrzéséhez-
- mondta Esteller a Fox News Digitalnak.
A legnagyobb meglepetésükre Branyas mentes volt azoktól a génváltozatoktól, amelyek gyakran összefüggésben állnak a rákkal vagy az Alzheimer-kórral.
Mikrobiómja is figyelemre méltó volt: a kutatók a bifidobacterium jelenlétét a gyakori joghurtfogyasztásának tulajdonították. Ez a baktérium erősíti az immunrendszert, kiegyensúlyozza a gyulladásokat, szabályozza az anyagcserét, és segíti bizonyos szénhidrátok és élelmi rostok emésztését.
Branyas soha nem dohányzott, nem fogyasztott alkoholt, és koleszterinszintjét is alacsonyan tartotta. A kutatók szerint biológiai életkora sokkal fiatalabb volt, mint kronológiai életkora. A hallásproblémákat és enyhe mozgásszervi panaszokat leszámítva nem szenvedett komolyabb egészségügyi problémáktól.
