Egy édesanya vallomása: "Belebetegedtem abba, hogy a kislányom ilyen beteg"

Hihetetlen boldogságot élt át Laky Barbara és Tamás János, amikor kiderült, gyermekük lesz. Örömük azonban nem maradhatott sokáig felhőtlen: a most 14 éves Bori születése után két héttel vették észre az első aggasztó tüneteket. A kislány alig mozgott, mindig egy oldalra fordította a fejét. Ma a remény jellemzi Barbarát és a kis beteg Bori életét!
Az orvosok azt mondták, csak lusta a baba, majd utoléri a kortársait, de a szülők nem nyugodtak. Végül kiderült, hogy kislányuk hypotóniában szenved: laza izomzata miatt nem mozog.
Egy ideig úgy éreztem ha gluténmentesen főzök, Bori majd meg fog gyógyulni, de nem így lett. Bebeszéltem magamnak, hogy nem vagyok elég jó, hogy ha én nem leszek, majd jön egy jobb anyuka, aki majd gluténmentesen főz, és meg tudja gyógyítani Borit. Tévképzeteim voltak, nagyon mélyen voltam, és egyedül éreztem magam ezzel az egésszel. Belebetegedtem abba, hogy Bori ilyen beteg
- meséli Laky Barbara arról az időszakról, amikor a legnehezebb volt számára a küzdelem.
Barbara nem titkolja, volt olyan gondolata, sőt cselekedete is, amivel az életét veszélyeztette.
Olyan egyedül voltam, hogy úgy éreztem, mindenkinek jobb nélkülem az élet. Olyan volt, mintha egy örvényben lettem volna, ami folyamatosan lehúz a sötétségbe
- árulja el Barbara.
Volt egy 3 és fél éves kislányom, aki csak kúszott. A másik gyerekem már felült, de ő csak nyaklott-nyeklett a betegsége miatt. Ott álltam a földszinten a lépcsőházban, és csak sírtam, nem tudtam, hogyan jutok fel a lépcsőn két gyerekkel. Nem tudtam kimozdulni a lakásból segítség nélkül, nem volt lift. A legapróbb dolog is lehetetlen feladatnak tűnt. Mondtam, ha nem költözünk el, én megölöm magam. Benne voltam egy örvényben, nem tudtam saját magamat kihozni. Annyira beszűkült a tudatom
- teszi hozzá.
Bebeszéltem magamnak, hogy így lesz a legjobb, nagyon erőtlen depresszióm volt. Bevettem úgy 20 szem nyugtatót. Azt hittem, hogy ennyi volt. Egy elkeseredett áramlat végén találtam magam, azonban az Isten úgy osztotta a lapokat, hogy a férjem rám talált
- meséli őszintén Barbara öngyilkossági kísérletét.
Barbara életében jött a kórház, gyomormosás, és a pszichiátria, mely éles váltás a nappali játszószőnyeg és az üres kórházi plafon között. Az élet egyszer csak kíméletlenül megmutatta: vagy feláll, vagy elsüllyed.
Végül Barbara egyszer csak felébredt a depresszióból és azt mondta: "Úristen de szarul élünk, változtassunk ezen" . Így történt, hogy a fiatal családanya végül a válás mellett döntött és a mellett, hogy új életet kezd. Nyolc hónapnyi borzasztó válóper után úgy tűnt a háborgó tenger lecsillapodni látszott. Pereskedés, kiabálások, sértések – amíg egy nap a legváratlanabb személy szólalt meg: a tízéves Boldizsár a maga tíz évével.
Azt mondta a fiunk: anya, nem hiszem el, hogy ti még mindig veszekedtek, amikor apa már rég elköltözött. Ez mindent megváltoztatott, egymásra néztünk, és mind a ketten hátra léptünk egyet. Úgy éreztük, ennek az egésznek nincs értelme, ha a gyerekeink nem boldogok. Azóta jól élünk, békében, de nem együtt
- meséli Barbara.
Én azt üzenem mindennek ellenére is, soha ne féljenek az emberek változtatni, vagy bátornak lenni, ha minden nehéz. Induljunk el a fény felé. Mert az igenis létezik, és az életem megváltoztatásával ma már sokkal jobban vagyok, és igazán élek. Ezért én ma már, visszatekintve, hálás vagyok a teremtőnek
- zárja gondolatait Laky Barbara, a súlyosan sérült Bori édesanyja.
Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes lelkielsősegély-számot, vagy keresse fel a www.ongyilkossagmegelozes.hu oldalt!
