„Nehézségei voltak a vécézéssel” - 3 évesen halálos rákot diagnosztizáltak egy kisfiúnál

Caroline Ronsseray számára nem tűnt különösebben aggasztónak, amikor hároméves fia nehézségekkel kezdett küzdeni, ha vécére kellett mennie. Azonban ő és férje, Benjamin megdöbbentek, amikor kiderült, hogy a kis Gaspard tüneteit harmadik stádiumú rák okozta.

Átlagos tünetek mögé bújt a kisfiú rákdiagnózisa. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Átlagos tünetek mögé bújt a halálos rák

2018 végén Gaspard nemcsak a vécézéssel küszködött, hanem fájdalomra panaszkodott az egyik lábában is. A háziorvos székrekedésre adott gyógyszert, de az nem segített, és a tünetei súlyosbodtak, sápadt lett, nem evett, nem játszott, és állandóan fáradt volt.

Miközben Caroline és Benjamin otthon várták a vizsgálati eredményeket, éjjel 11-kor a kórházba rohantak, miután észrevették, hogy Gaspard hasa hatalmasra duzzadt. Ekkor mutatták ki a vizsgálatok, hogy egy 12 centiméteres daganat nőtt a prosztatájában és a hólyagjában. Ezt követően azonnal átvitték a Great Ormond Street Kórházba (GOSH), ahol a biopszia megerősítette, hogy harmadik stádiumú rhabdomyosarcomája van

Nehézségei voltak a vécézéssel, és azt hittük, ez teljesen normális ennél a korosztálynál, de egyre rosszabb lett.

- mondta a londoni édesanya.

Megdöbbentő volt. A férjemet talán még jobban megviselte, mert én éreztem, hogy valami nincs rendben, de mégsem számítasz ilyen hírekre. Ha lehet ilyet mondani, az volt a jó, hogy Gaspard olyan fiatal volt, hogy nem félt, és nem is értette, mennyire komoly a helyzet.

A diagnózist 2018 decemberében állították fel. Ezt követően Gaspard belét lecsapolták, és intenzív kemoterápiát kezdtek nála, 6 hónap alatt 9 cikluson esett át, majd 3 hónapig az Egyesült Államokban, Floridában kapott speciális protonnyaláb-kezelést.

5 nap intenzív kemoterápia, 2 hét pihenő, majd újabb ciklus, februárig bent feküdtünk a kórházban. Elvesztette testsúlyának 25%-át, mert nem evett. Nem tudott járni, így napi gyógytornát kapott, mivel a daganat a ülőidegre nyomást gyakorolt. 2019 márciusától májusig Floridában protonterápiás sugárkezelést kapott... Szülőként ez ijesztő, semmit sem tudsz tenni, csak nézed, ahogy küzd.

- mesélte Caroline.