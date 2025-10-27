Hihetetlen: Baltával verte fejbe férjét, majd a kútba ugrott egy szabolcsi nő

Megdöbbentő történetre bukkantak a Kelet-Magyarország újság archívumában: 68 évvel ezelőtt, 1957 őszén egy dögei asszony annyira feldühödött férje horkolása miatt, hogy baltával támadt rá, majd kétségbeesésében a kútba ugrott. A hihetetlen eset szerencsére nem végződött tragédiával – mindketten túlélték a történteket.

Baltával verte fejbe férjét a nő

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Nem szórakozott, baltával támadt

A SZON beszámolója szerint a különös családi dráma egy csendes májusi estén történt. A házaspár, M. János és felesége, vacsora után nyugovóra tértek, ahogy az falun szokás volt. A férj a napi mezei munka után hamar elaludt, és mély, hangos horkolásba kezdett. A feleség viszont még a Bibliát olvasgatta az ágyban – épp Káin és Ábel történeténél tartott, amikor férje hortyogása annyira felbosszantotta, hogy oldalba lökte, majd megrázta, de hiába: az öreg csak fordult egyet, és tovább horkolt.

Ekkor elszakadt nála a cérna. A nő felpattant az ágyból, és egy mozdulattal felkapta a sarokban álló baltát. Többször fejbe vágta az alvó férfit, akinek vére pillanatok alatt beterítette a párnát és a takarót. Az asszony csak ekkor döbbent rá, mit tett. A baltát elejtve sikoltozva rohant ki a konyhába, ahol férje borotvájával próbálta felvágni az ereit – sikertelenül. Végül az udvarra menekült, és a kétségbeesés határán a kútba vetette magát.

A zajra felfigyelt a szomszéd, aki azonnal átszaladt. M. Jánost vérbe borulva, de még életben találta, majd vizet akart hozni a kútból, hogy megtisztítsa a sebeit – ekkor vette észre, hogy a feleség a kútban fekszik. Azonnal segítségért kiáltott, és végül mindkettőjüket sikerült megmenteni.

Az idős férfi felépült sérüléseiből, feleségét pedig a kórházban kezelték, mielőtt bíróság elé állt volna. A lap szerint a nő azóta is a Bibliáját lapozgatva várta az ítéletet, és igyekezett megbékélni tettével.

A több mint hat évtizeddel ezelőtti ügy máig a szabolcsi falusi legendák közé tartozik – különös példája annak, milyen végzetes indulatokat válthat ki egy hétköznapi horkolás. A korabeli újságíró zárómondata ma is elgondolkodtató: