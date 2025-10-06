Most érkezett: feljelentették garázdaságért Aranyosi Pétert

Garázdaság vétség gyanújával fordult az V. Kerületi Rendőrkapitánysághoz Tényi István azt követően, hogy Aranyosi Péter agresszívan viselkedve fel akarta lökni az őt kérdező riportert - tudta meg a Magyar Nemzet.
A hírek szerint vasárnap elszakadt a cérna Aranyosi Péter humoristánál, amikor Varga Ádám, a Patrióta riportere Puzsér Róberték vasárnapi tüntetésén Ruszin-Szendi Romuluszról kérdezte volna. A kényes kérdés után Aranyosi sértegetni, majd lökdösni kezdte Vargát, akinek beszámolója szerint a humorista a fenekét is megfogta.
Épp Puzsérék tüncijén forgattam, amikor összefutottam Aranyosi Péterrel. Gondoltam, felteszek neki pár kérdést. Válasz helyett bal kézzel izomból megfogta a fenekemet (fogalmam sincs, milyen szándékkal), majd megpróbált fellökni
– írta közösségi oldalán a riporter.
Varga Ádám azt szerette volna megtudni, Aranyosi mit értett azalatt, amikor arról beszélt, örül, hogy Ruszin-Szendi Romulusz, a korábbi vezérkari főnök is csatlakozott a Tisza Párthoz, mivel így „már van, aki ért a sortüzek levezényléséhez”.
Aranyosi egyébként később a Facebook-odalán azt írta, pisilnie kellett, ezért sietett, a riporter pedig szerinte rálépett a lábára, ezért támadt rá vicsorogva, agresszíven.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.