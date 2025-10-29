Tisza-AdóKenyai repülőgép-balesetSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Nárcisz névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Gyászba borult a futball világa, szörnyű balesetben hunyt el a hőn szeretett focista

rendőrség
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 29. 15:00
gyásztragikus balesetfocistabaleset
Mindössze 38 éves volt. A focista halálát a rendőrség vizsgálja: egyelőre annyit lehet tudni, hogy kizárták a bűncselekményt.
Bors
A szerző cikkei

Egy spanyol focista vesztette életét, miután beesett egy kirakatba: az ügyben a rendőrség nyomozást indított. A hírek szerint a 38 éves Ernest Queralt, a katalán futsalcsapat játékosa egy könyvesbolt kirakatának esett neki szombat reggel 7 óra előtt egy, a Reus városának régi piacterére vezető utcában, és halálos sérüléseket szenvedett a hasánál. Az ügyben már kizártak a bűncselekmény lehetőségét. 

Szörnyű balesetben hunyt el a fiatal focista / Fotó: Rebecca Peterson-Hall /  Unsplash (Illusztráció)

Vizsgálja a rendőrség a tragikus balesetben elhunyt focista halálát

Az áldozatot a balesetet követően Reusból a spanyolországi Tarragona városába szállították kórházba, ám nem sokkal azután, hogy beérkeztek, életét vesztette. A balesetről szóló hírek már vasárnap felröppentek, arra viszont csak a későbbiekben derül fény, hogy egy ismert sportoló az áldozat. Ernest, akit Nestu becenevén is ismertek, eszméletlen volt, amikor a tarragonai kórházba szállították, ahol még aznap meghalt – írja a Daily Mail.

Sajnálattal jelentjük be, hogy a minap Ernest, a mi „Nestunk” örökre elhagyott minket. Nincsenek szavak, amikkel leírhatnánk, mit érzünk jelenleg, és mekkora űrt hagyott maga után 

- tisztelgett a futballista emléke előtt a Tecnovit Alforja egy sajtótájékoztatón – az a csapat, amelynek az elhunyt férfi a csapatkapitánya volt, valamint aminek az elindításában is részt vett.

Alapító, játékos, edző, koordinátor, kapitány csupa nagybetűvel, de mindenekelőtt ennek a címernek, ennek a városnak és ezeknek a színeknek a nagy rajongója. A továbbiakban is át fogjuk adni a játékosainknak az értékeidet, az elkötelezettségedet, a bajtársiasságodat és a versenyképességedet, rajtuk keresztül pedig életben tartjuk az emlékedet és az örökségedet, amely – hozzád hasonlóan –, örökkévaló lesz. Örökké a tiéd, nyugodj békében, barátunk. Szeretünk téged!

- tették hozzá.

A Katalán Labdarúgó-szövetség is részvétét fejezte ki egy közleményben: 

Őszinte részvétünket fejezzük ki a Technovit Alforja FS első csapatkapitányának és játékosának családjának és barátainak, aki mindössze 38 éves korában távozott közülünk.

Egy klubszurkoló ezt írta a közösségi médiában: 

Sportágunk egyik nagy sztárja távozott el. Repülj magasra, kapitány, és a mennyből továbbra is gondoskodj azokról, akik közel álltak hozzád!

Egy másik azt mondta: 

Hatalmas ölelés, bárhol is legyél most, Ernest. És még egy nagy ölelés a családodnak is!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu