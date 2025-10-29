Gyászba borult a futball világa, szörnyű balesetben hunyt el a hőn szeretett focista

Egy spanyol focista vesztette életét, miután beesett egy kirakatba: az ügyben a rendőrség nyomozást indított. A hírek szerint a 38 éves Ernest Queralt, a katalán futsalcsapat játékosa egy könyvesbolt kirakatának esett neki szombat reggel 7 óra előtt egy, a Reus városának régi piacterére vezető utcában, és halálos sérüléseket szenvedett a hasánál. Az ügyben már kizártak a bűncselekmény lehetőségét.

Szörnyű balesetben hunyt el a fiatal focista / Fotó: Rebecca Peterson-Hall / Unsplash (Illusztráció)

Vizsgálja a rendőrség a tragikus balesetben elhunyt focista halálát

Az áldozatot a balesetet követően Reusból a spanyolországi Tarragona városába szállították kórházba, ám nem sokkal azután, hogy beérkeztek, életét vesztette. A balesetről szóló hírek már vasárnap felröppentek, arra viszont csak a későbbiekben derül fény, hogy egy ismert sportoló az áldozat. Ernest, akit Nestu becenevén is ismertek, eszméletlen volt, amikor a tarragonai kórházba szállították, ahol még aznap meghalt – írja a Daily Mail.

Sajnálattal jelentjük be, hogy a minap Ernest, a mi „Nestunk” örökre elhagyott minket. Nincsenek szavak, amikkel leírhatnánk, mit érzünk jelenleg, és mekkora űrt hagyott maga után

- tisztelgett a futballista emléke előtt a Tecnovit Alforja egy sajtótájékoztatón – az a csapat, amelynek az elhunyt férfi a csapatkapitánya volt, valamint aminek az elindításában is részt vett.

Alapító, játékos, edző, koordinátor, kapitány csupa nagybetűvel, de mindenekelőtt ennek a címernek, ennek a városnak és ezeknek a színeknek a nagy rajongója. A továbbiakban is át fogjuk adni a játékosainknak az értékeidet, az elkötelezettségedet, a bajtársiasságodat és a versenyképességedet, rajtuk keresztül pedig életben tartjuk az emlékedet és az örökségedet, amely – hozzád hasonlóan –, örökkévaló lesz. Örökké a tiéd, nyugodj békében, barátunk. Szeretünk téged!

- tették hozzá.

A Katalán Labdarúgó-szövetség is részvétét fejezte ki egy közleményben:

Őszinte részvétünket fejezzük ki a Technovit Alforja FS első csapatkapitányának és játékosának családjának és barátainak, aki mindössze 38 éves korában távozott közülünk.