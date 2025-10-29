Felborult egy gyerekeket szállító mikrobusz: halálos áldozat is van

Felborult egy ifjú cselgáncsozókat szállító mikrobusz szerda hajnalban Szerbiában az Újvidék és Belgrád közötti autópályán, egy 16 éves gyerek meghalt, további hét gyerek és a gépjármű sofőrje megsérült - közölte a belügyminisztérium.

Fotó: Facebook (Képünk illusztráció)

A baleset hajnali fél négy után néhány perccel történt, amikor az autópályán az újvidéki fizetőkaput elhagyva a mikrobusz eddig ismeretlen okból lesodródott az útról, átszakította a védőkorlátot, és egy csatornába zuhant. A tájékoztatás szerint a 43 éves sofőr nyolc fiatalkorú - 13 és 16 év közötti - sportolót szállított, a belgrádi Partizan cselgáncsklub tagjait, akik egy azerbajdzsáni nemzetközi táborból és versenyről tartottak hazafelé.

A klub edzője, Nebojsa Mandic közölte, hogy a fiatalok repülővel érkeztek Budapestre, ahonnan a mikrobusszal tartottak Belgrádba.

Egy fiatal a helyszínen életét vesztette, a többieket az újvidéki gyerekkórházba szállították. Orvosaik közöltök: az egyik gyereknek a gerince sérült meg, őt Belgrádba kell szállítani, a többiek nincsenek életveszélyben.