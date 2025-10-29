Tisza AdóKenyai repülőgép-balesetSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Nárcisz névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Felborult egy gyerekeket szállító mikrobusz: halálos áldozat is van

mikrobusz
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 29. 11:29
balesetgyerek
Felborult egy ifjú cselgáncsozókat szállító mikrobusz Szerbiában, halálos áldozat is van.

Felborult egy ifjú cselgáncsozókat szállító mikrobusz szerda hajnalban Szerbiában az Újvidék és Belgrád közötti autópályán, egy 16 éves gyerek meghalt, további hét gyerek és a gépjármű sofőrje megsérült - közölte a belügyminisztérium.

mentő baleset
Fotó: Facebook (Képünk illusztráció)

A baleset hajnali fél négy után néhány perccel történt, amikor az autópályán az újvidéki fizetőkaput elhagyva a mikrobusz eddig ismeretlen okból lesodródott az útról, átszakította a védőkorlátot, és egy csatornába zuhant. A tájékoztatás szerint a 43 éves sofőr nyolc fiatalkorú - 13 és 16 év közötti - sportolót szállított, a belgrádi Partizan cselgáncsklub tagjait, akik egy azerbajdzsáni nemzetközi táborból és versenyről tartottak hazafelé.

A klub edzője, Nebojsa Mandic közölte, hogy a fiatalok repülővel érkeztek Budapestre, ahonnan a mikrobusszal tartottak Belgrádba.

Egy fiatal a helyszínen életét vesztette, a többieket az újvidéki gyerekkórházba szállították. Orvosaik közöltök: az egyik gyereknek a gerince sérült meg, őt Belgrádba kell szállítani, a többiek nincsenek életveszélyben.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu