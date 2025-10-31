Baba Vanga jóslata még a héten valóra válhat

Egy rejtélyes földönkívüli repülő objektum készült kapcsolatba lépni a Földdel ezen a héten, ám végül elkerült minket. Egy komor jóslat azonban arra utal, hogy ez még nem a történet vége, hiszen Baba Vanga látomása ennél sokkal súlyosabb jövőt vetít előre.

Baba Vanga szerint is érkeznek a földönkívüliek Fotó: Pixabay

A néhai bolgár jósnő, Baba Vanga, aki több mint negyed évszázada elhunyt, 2025-re baljóslatú próféciát tett. Szerinte a Föld ebben az évben végre kapcsolatba lép a földönkívüli élettel, méghozzá a legváratlanabb körülmények között, egy nagy sportesemény idején.

Baba Vanga szerint megérkezhetnek a földönkívüliek

Ez a jóslat hátborzongatóan egybeesik egy rejtélyes, Naprendszerünkön áthaladó égitest megjelenésével. A 3I/ATLAS nevű, rejtélyes idegen űrhajónak is nevezett objektum hónapok óta zavarba ejti a tudósokat. Bár kezdetben üstökösként azonosították, megjelenése és mozgása némileg eltér a megszokottól.

A jelenség felkeltette Avi Loeb, a Harvard egyetem elméleti fizikusának figyelmét is, aki szerint nem kizárt, hogy mesterséges eredetű tárgyról van szó. Akár egy földönkívüli civilizáció műtárgy is lehet.

A beszámolók szerint az objektum várhatóan október 29-én közelítette meg a Föld pályáját, de nem lépett kapcsolatba bolygónkkal, csupán elhaladt mellette, majd továbbhaladt a Nap körüli pályán. Néhányan a Microsoft aznapi leállásait is ehhez kötötték, bár a NASA ezt nem erősítette meg.

A szakértők szerint a 3I/ATLAS december elején újra látható lesz, amikor ismét eltávolodik a Nap vakító fényétől. A legközelebbi elhaladása a Földhöz december 19-én várható. A NASA megállapítása szerint nem jelent veszélyt, és legalább 240 millió kilométerre halad el tőlünk - írja a Daily Star.

Ha azonban Baba Vanga jóslata beigazolódik az idegenek visszatérhetnek, talán épp akkor, amikor a világ a legnagyobb sporteseményekre figyel, mint az Ashes krikettmérkőzések vagy a darts-világbajnokság.