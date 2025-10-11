„Azt hittük, csak lázas” – a baba vörös fülei mögött szívszorító diagnózis rejtőzött

Billie Frankcombe, a mindössze 11 hónapos baba, egy olyan kór ellen harcol, amely a legtöbb szülő rémálma: HLH, vagyis hemofagocitás limfohisztiocitózis – egy ritka, életveszélyes hipergyulladásos szindróma.

A baba jelenleg is az életéért küzd.

Fotó: Hannah Frankcombe/Ben Frankcombe/GoFundMe

A kislány 2024. november 7-én született teljesen egészségesen, szépen vette az összes fejlődési mérföldkövet. Egy hónappal ezelőtt azonban hirtelen rosszul lett – a vörös füleket és a piros torkot először ártalmatlan vírusnak hitték. A helyzet napok alatt drámai fordulatot vett: Billienek 40,1 fokos láza lett, elernyedt, majd bedagadt és besárgult, az orvosok pedig tanácstalanok voltak.

„Azt hittük, csak lázas”

A baba élete egy hajszálon múlott

Szeptember 17-én a szülők a sürgősségire rohantak vele, 19-ére pedig – miután rengeteg vizsgálat kizárt más okokat – hematológus vette kezelésbe, és csontvelőmintát vettek. A megsemmisítő hír ezután érkezett: nem rák, de HLH – egy kórkép, amikor az immunrendszer túlvezérlődik, és ahelyett, hogy védene, saját testét támadja.

Billie édesanyja, Hannah (33), cardiffi rendőr, így mesélt:

„Ez túl sok egy ilyen picinek. Egyik pillanatról a másikra szakadt szét a normális családi életünk. A férjemmel a kórházban élünk, a nagyobb gyerekeket csak hétvégén láthatjuk.”

A kislány állapota órák alatt romlott: a pulzusa 208-ra ugrott, légzése leállt, az orvosok percek alatt ellepték a szobát.

„Azt hittem, elveszítjük”

– idézte fel Hannah a legnehezebb éjszakát.

A vizsgálatok azt is kimutatták, hogy a HLH genetikai eredetű: mindkét szülő hordozza azt a ritka gént, amely hajlamosíthat a kórra. Billie már négy kemoterápiás kört kapott, és legalább hat hónapnyi kezelés vár rá, három műtéttel, végül pedig csontvelő-transzplantációval, hogy az immunrendszere újra megfelelően működjön. A beültetést a newcastle-i specialistáknál végzik majd, a család hónapokra költözni kényszerül.

A sokk után most óvatos derűlátás:

„Mintha fordulóponthoz értünk volna”

– mondja Hannah.

„A vérképe önállóan kezd javulni, most amerikai protokoll szerinti kezelést kap, ami kevesebb mellékhatással jár.”

A szülők adománygyűjtést indítottak a megélhetési költségek, az utazás és a hosszú távú tartózkodás fedezésére. A fennmaradó összeget a Latch nevű, családokat segítő jótékonysági szervezetnek ajánlják fel, írja a Mirror.