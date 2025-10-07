Közös jövőt építünk: Kormányzati program az autista gyermekek sikeres oktatásáért

A partneri egyeztetések eredményének köszönhetően, az Oktatási Hivatal és az Autisták Országos Szövetsége az autizmus területén kiemelkedő szakmai munkát felmutató szakemberek felkérésével dolgoztatta ki a "TANTERVI ÉS MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ AZ AUTISTA TANULÓK NEVELÉSÉHEZ, OKTATÁSÁHOZ" című online kiadványt, mely az egyes tantárgyak adaptációjához autizmusbarát módszertani és tartalmi megoldásokat kínál. A hiánypótló dokumentum egységes, korszerű és gyakorlatorientált keretet biztosít az autista gyermekek és fiatalok sikeres együttneveléséhez és eredményes oktatásához. Az útmutató célja, hogy gyakorlati segítséget nyújtson a pedagógusoknak, gyógypedagógusoknak, és minden, az oktatásban dolgozó szakembernek az autista tanulók egyéni szükségleteire reagáló, hatékony és támogató oktató-nevelő munkájukhoz. A kiadvány a legfrissebb nemzetközi és hazai kutatásokra, valamint az autista közösség és a velük foglalkozó szakemberek több évtizedes tapasztalatára épül, az Oktatási Hivatal honlapján várhatóan már ez év végén elérhetővé válik.

Az Autisták Országos Szövetsége számára ez a program fontos mérföldkő és fontos szakmai előrelépés. A tudástár, amely most a pedagógusokhoz eljut, biztonságot és megnyugvást adhat a családok számára is. A tudásanyaggal olyan környezetet teremthetnek, amelyben az autista gyermekek nem csupán helyet kapnak, hanem valóban megértést az oktatási környezetben.

Az Belügyminisztérium Köznevelési Államtitkárságának együttműködésével az Autisták Országos Szövetsége a tanév végéig tartó online előadássorozatot indít a köznevelési intézményekben dolgozó pedagógusok számára. A résztvevők megismerhetik az Autisták Országos Szövetségének az autista gyermekek, családjaik részére nyújtott szolgáltatásait, mely elősegíti a családokkal való együttműködés eredményességét.

Ez a kezdeményezés mindenki számára üzeni: együtt, összefogásban lehet olyan jövőt építeni, ahol a gyermekek elfogadásban, támogatásban és szeretetben nőhetnek fel.

Kiadó: Autisták Országos Szövetsége