"Ezt nem lehet túlélni" – százak gyászolják az Ausztriában meghalt három barátot

Tucatnyi mentős rohant pénteken, november 15-én az alsó-ausztriai Gänserndorf mellé, Bécs közelébe, ahol borzalmas baleset történt: egy magyar rendszámú kocsi ugyanis egyik pillanatról a másikra letért az L9-es útról, majd egy út menti fának csapódott. A kocsiban öten ültek, akik közül három fiatalon már nem lehetett segíteni: a 29, 30 és 39 éves férfiak, bár a helyi tűzoltók kivágták őket a roncsból, meghaltak a helyszínen, míg két társuk súlyosan megsérült, úgy tudni, hogy mind a kettőjüket újra kellett éleszteni.

A balesetben három magyar idénymunkás halt meg. Márkot, Mátyást és Miklóst százak gyászolják Fotó: Unsplash.com

Végzetes baleset: Márk, Mátyás és Miklós azonnal meghalt, ketten az életükért küzdenek

A férfiakat végül válságos állapotban vitték a St. Pöltenben lévő, illetve a bécsi kórházba, ahol ezekben a pillanatokban is az életükért harcolnak. Információink szerint az Arlóról és Borsodnádasdról származó férfiak dolgozni jártak ki Ausztriába, ahol idénymunkásként tevékenykedtek, éppen egy aratáson munkálkodtak. A munka végeztével viszont hazajöttek Magyarországra – vélhetően azon a tragikus, pénteki napon is ez történt. Azt azonban egyelőre nem tudni, hogy mi is okozta a szörnyű balesetet, sokak szerint nem kizárt, hogy a sofőr rosszul lett vezetés közben.

A tragédiát csak tetézi, hogy információink szerint a kocsiban ülő M. Márk, Mátyás és H. Miklós nem csupán munkatársak, hanem barátok is voltak. A három fiatal munkást így nem csaupán a család, hanem ismerősök és barátok százai gyászolják megtörten.

Szegény Totyó nagyon jó ember volt, mindenki kedvelte. Sokan dolgozott, becsületesen. Azt soha nem gondoltam volna, hogy nem látom többé. Nem is tudjuk, hogy hogyan történt ez az egész. Az interneten láttam, hogy vele történt ez a szörnyűség

– mondta ismerőse a Totyónak becézett Miklósról.

Százak gyászolják a három barátot

Egy közeli barátja még mindig képtelen felfogni, ami a férfival történt.

Nem hiszem el, hogy elmentél, legjobb barátom! Lelki társak voltunk. Ez az év szenvedés és keserűség. Ezt nem lehet túlélni, hogy így elveszítsük a szeretteinket

– írta az összetört barát.