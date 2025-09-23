Nem mindennapi jelenet: a szondát sem tudta megfújni a részeg sofőr Siófokon - Videó!

Szeptember 21-én délután a siófoki rendőrök figyeltek fel egy autóra, amely feltűnően szabálytalanul közlekedett. A jármű vezetője összevissza cikázott az úton, így a járőrök azonnal megállították, hogy ellenőrizzék az állapotát.
A sofőrről hamar kiderült, hogy ittas állapotban ült a volán mögé. A 63 éves pécsi férfi elismerte, hogy alkoholt fogyasztott, amit az alkoholszonda eredménye is alátámasztott. Az ellenőrzés során az is nyilvánvalóvá vált, hogy a férfi annyira részeg volt, hogy a szondát is alig tudta megfelelően megfújni.
Az alkoholszonda végül 2,31-es légalkoholszintet mutatott ki. Ez az érték körülbelül 8–10 doboz, 4,5 százalékos alkoholtartalmú sörnek, vagy 12–13 pohár tömény italnak felel meg. A vizsgálatot végző orvos a férfit súlyosan ittasnak minősítette, ami teljesen alkalmatlanná tette a biztonságos járművezetésre.
A rendőrök a férfit további mintavételre előállították, vezetői engedélyét a helyszínen elvették. A történtek miatt büntetőeljárás indult ellene. Az eset ismét rámutatott arra, hogy az alkoholfogyasztás és a járművezetés életveszélyes kombináció. Az ilyen állapotban volán mögé ülő sofőrök nemcsak a saját biztonságukat, hanem minden, a közlekedésben résztvevő ember életét veszélyeztetik.
Az igazoltatásról készült videót ide kattintva, az Origo cikkében tudod megtekinteni.
